Una canzone per rompere il silenzio: Silvia Salemi e il coraggio di cantare il cancro

"End of Silence" è il nuovo singolo della cantautrice siciliana, nato da un'esperienza personale profonda. Un brano pop che trasforma il dolore in speranza e che AstraZeneca ha scelto di sostenere per cambiare il modo in cui parliamo di oncologia

Ufficio Stampa Silvia Salemi - "End of silence"

C’è un momento, quando una persona cara riceve una diagnosi di tumore, in cui le parole sembrano non bastare più. Si fa silenzio, un silenzio fatto di paura, di domande senza risposta, di cose che non si sa come dire. È da quel silenzio che nasce “End of Silence”, il nuovo singolo di Silvia Salemi, disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 6 maggio 2026.

La genesi: quando la musica nasce dalla vita vera

Silvia Salemi l’ha scritto di getto, come spesso succede con le canzoni più vere. Toccata dalla vicenda di una persona a lei vicina – una diagnosi, l’improvviso peso del non detto – l’artista siciliana ha trovato nella musica l’unico linguaggio capace di contenere tutto: la paura, la speranza, la voglia di non stare fermi. “Sono convinta, da sempre, che la musica sia un mezzo di comunicazione potente, immediato e trasversale“, racconta Silvia. “Con questa canzone spero davvero di trasmettere, senza retorica, emozioni profonde e anche molto personali, e di rappresentare i sentimenti di migliaia di persone.”

Il risultato è un brano pop elettronico dall’energia immediata: ritmica cadenzata, produzione contemporanea, un ritornello aperto e liberatorio… esattamente come suggerisce il titolo. La voce di Silvia è in primo piano, riconoscibile, capace di portare il peso emotivo del testo senza mai appesantire il suono. La fine del silenzio, qui, suona davvero come un inizio.

Perché oggi il cancro si può raccontare diversamente

“End of Silence” esce in un momento in cui la scienza ci offre ragioni concrete per sperare. Nel 2025 in Italia sono state stimate circa 390.000 nuove diagnosi di cancro, un numero che però si accompagna a dati importanti: la mortalità è calata del 9% nell’ultimo decennio, almeno un paziente su quattro è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale. Il cancro non è più la “sentenza” che era un tempo. È una malattia che, grazie alla ricerca, alla diagnosi precoce e all’innovazione terapeutica, si affronta. E in molti casi si vince.

Eppure questo cambiamento non è ancora entrato pienamente nell’immaginario collettivo. E qui entra in gioco la musica.

Il progetto: AstraZeneca e la nuova narrazione sull’oncologia

AstraZeneca ha scelto di sostenere questo progetto proprio perché crede che innovare significhi non solo sviluppare terapie, ma anche cambiare il modo in cui la società parla di cancro.

“Con End of Silence vogliamo contribuire a una nuova narrazione: da sentenza a una nuova prospettiva di vita, più consapevole, più vicina alla realtà dei pazienti e fondata sulla speranza”, spiega Alessandra Dorigo, Head of Oncology AstraZeneca Italia. “Per AstraZeneca, innovare significa sviluppare terapie, ma anche incoraggiare consapevolezza, conoscenza e fiducia nel futuro”. Al progetto hanno aderito anche numerose associazioni pazienti – tra cui Europa Donna Italia, ACTO, ANDOS, Europa Uomo Italia, IPOP e molte altre – a conferma che questo brano parla davvero a tutti coloro che il cancro lo conoscono da vicino.

Un singolo che anticipa un nuovo capitolo

“End of Silence” arriva in un anno speciale per Silvia Salemi: il trentennale della sua carriera, ad un anno dall’ultimo disco “Coralli”. E anticipa un nuovo album atteso per settembre 2026 — un ritorno che si annuncia carico di significato. Perché alcune canzoni non si scrivono solo per essere ascoltate. Si scrivono per dire alle persone che stanno attraversando il buio: non sei sola, non sei solo. E il silenzio, prima o poi, finisce.