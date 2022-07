Frasi d’amore in francese, la lingua dell’amore

Fonte: 123RF Frasi d'amore in francese, le più belle

La lingua dell’amore per antonomasia è il francese: dal suono delicato, come una carezza, sembra trasmettere romanticismo e dolcezza ogni volta che viene utilizzata. Cosa c’è di meglio quindi di dedicare alla persona del cuore una frase d’amore in francese? Nulla, infatti è l’ideale per stupirla e farle capire quanto sia importante per voi.

Musicale, un pizzio sensuale, poetica e tenera, il francese è la lingua giusta per colpire nel segno e conquistare il cuore di qualcuno. Oppure per trasmettere l’importanza del sentimento che si prova. Perché non sempre è facile tradurre a parole un sentimento, ma c’è chi ci è riuscito e ha reso la propria penna immortale.

DiLei ha selezionato alcune delle più emozionanti e poetiche frasi d’amore in francese, citazioni e aforismi di donne e uomini famosi che raggiungeranno il cuore della persona amata. Da usare nelle occasioni importanti, ma non solo.

Frasi d’amore in francese, il romanticismo è di casa

Poeti, scrittori, cantanti: la Francia ha dato vita a uomini e donne che con la loro arte hanno saputo superare il tempo e arrivare fino a noi. Le loro parole sono un’importante e preziosa eredità, ma anche un bellissimo bagaglio emozionale capace di stupire e di raggiungere le corde del cuore. Le frasi d’amore in francese sono perfette per dichiararsi oppure per essere utilizzate in un’occasione speciale. Ancora di più se sussurrate all’orecchio della persona che vi ha rubato il cuore, oppure scritte in un dolcissimo biglietto per farle capire quanto è importante per voi.

L’importante è dire a chi si ama cosa si prova, se poi lo si fa con pensieri speciali, di chi con le parole ha saputo emozionare intere generazioni, allora diventa ancora più semplice. L’importante è trovare la frase giusta da dedicare, che sia capace di esprimere ciò che si prova e al tempo stesso di donare un sorriso alla persona alla quale viene dedicata.

Le citazioni e gli aforismi in francese che parlano d’amore e che sono l’essenza stessa del romanticismo.

In amore, vedi, troppo non è abbastanza. (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais) Un baiser sur ta bouche, un autre sur ton coeur.

Un bacio sulla tua bocca, un altro sul tuo cuore. (Napoleone Bonaparte) Il n’y a pas de vacances à l’amour … ça n’existe pas. L’amour, il faut le vivre complètement avec son ennui et tout, il n’y a pas de vacances possibles à ça

Non ci sono vacanze in amore… non esiste. L’amore, bisogna viverlo competamente con la sua noia e tutto, non ci sono vacanze possibile in questo. (Marguerite Duras) Ce soir, je veux me fondre sous tes dents comme un fruit, tant je t’aime!

Stasera, voglio sciogliermi sotto i tuoi denti come un frutto, tanto ti amo! (Albert Samain) Depuis que je t’aime, ma solitude commence à deux pas de toi.

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux) Sans l’amour rien ne reste d’Eve; l’amour, c’est la seule beauté.

Senza l’amore non resta niente di Eva; l’amore è la sola bellezza. (Victor Hugo) La vie ne vaut d’être vécue sans amour.

La vita non vale la pena di essere vissuta senza l’amore. (Serge Gainsbourg) C’est cela l’amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour.

Questo è l’amore, dare tutto, sacrificare tutto senza sperare di averne un ritorno. (Albert Camus) Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse.

Gli unici occhi belli sono quelli che ti guardano con tenerezza.

(Coco Chanel)

Frasi d’amore per lui in francese

Liberate l’animo romantico della persona amata per stupirla con parole che resteranno nel cuore a lungo. È quello che fanno le frasi d’amore in francese, ancora di più se sono per lui che magari cerca di nascondere la sua sensibilità e le romanticherie dietro l’ironia. Ogni persona è romantica a modo proprio, sia essa un uomo o una donna, basta trovare le parole giuste per conquistare il suo cuore.

E anche quello che – apparentemente – appare come più freddo e distaccato cede con la magia del pensiero giusto. Che magari non deve essere romantico nel senso più tradizionale del termine, ma devono contenere quell’amore che l’altra persona cerca e desidera, quello che scaturisce dal vostro cuore.

Le frasi più emozionati in francese per il tuo lui.

Amate, amate; tutto il resto non conta. (Jean De La Fontaine) Une seule femme quand elle est amoureuse suffit pour remplir le ciel et la terre.

Una sola donna quando è innamorata basta per riempire il cielo e la terra. (Christian Bobin) Des milliers et des milliers d’années ne sauraient suffire pour dire lLa petite seconde d’éternité où tu m’as embrassé, où je t’ai embrassée.

Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell’eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai. (Jacques Prévert) L’amour est une étoffe tissée par la nature et brodée par l’imagination.

L’amore è un tessuto intrecciato dalla natura e ricamato dall’immaginazione. (Voltaire) Ceux qui vivent d’amour vivent d’éternité.

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren) J’aime ou je n’aime pas; mais si j’aime, c’est sans réserve.

Io amo o non amo; ma se amo è senza riserva. (Simone de Beauvoir) Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour défie l’univers et le temps; il se suffit, il réalise l’absolu.

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida l’universo e il tempo; si basta, realizza l’assoluto. (Simone de Beauvoir) La beauté n’a pas d’importance puisque l’amour est sans visage. La bellezza non conta poiché l’amore è senza volto. (Guillaume de Salluste Du Bartas)

L’amour véritable consiste à accepter les autres tels qu’ils sont sans essayer de les changer.Il vero amore consiste nell’accettare gli altri così come sono senza cercare di cambiarli. (Antoine de Saint-Exupéry)

Je porte ton coeur dans mon coeur. Je ne suis jamais sans lui et partout où je vais, tu vas. Et c’est ça le miracle qui fait briller les étoiles de mon ciel. Porto il tuo cuore nel mio cuore. Non sto mai senza e ovunque io vada, vieni anche tu. Questo è il miracolo che fa brillare le stelle nel mio cielo. (E. E. Cummings)

Quand on est aimé on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. Quando si è amati, non si dubita di niente. Quando si ama, si dubita di tutto. (Colette)

L’amore consiste nell’essere cretini insieme. (Paul Valéry) Il est impossible d’aimer une seconde fois ce qu’on a véritablement cessé d’aimer.

È impossibile amare una seconda volta ciò che non si ama veramente più. (François de La Rochefoucauld) Aimer les yeux fermés, c’est aimer comme un aveugle. Aimer les yeux ouverts, c’est peut-être aimer comme un fou : c’est éperdument accepter. Je t’aime comme une folle.

Amare a occhi chiusi significa amare come un cieco. Amare a occhi aperti forse significa amare come un folle: accettare a fondo perduto. Io ti amo come una folle. (Marguerite Yourcenar) Je t’aime tant que je n’ai plus d’autres pensées que toi. Je ne sais plus que devenir depuis ton départ ; je suis comme une âme en peine ; je te cherche machinalement ; je crois entendre à tout moment ta voix, tes pas : je t’aime à la folie. Ti amo così tanto che non penso a nient’altro che a te. Non so cosa ne sarà di me dopo la tua partenza; sono come un’anima in pena; ti cerco meccanicamente; mi sembra di sentire la tua voce in ogni momento, i tuoi passi: ti amo alla follia. (Éléonore de Sabran)

Frasi d’amore in francese per lei

Il regalo più speciale che si possa fare alla persona che si ama è quello di donarle parole che arrivano direttamente dal cuore. Non servono oggetti, ma senza dubbio sono importanti i sentimenti e condividerli. Se non si è bravi a esprimere quello che si prova ecco che in aiuto arrivano quelli di altri. Sono numerose le frasi d’amore in francese per lei, per stupire la donna che si ama e donarle la cosa più speciale di tutte: il proprio sentimento.

Il francese, inoltre, è la lingua perfetta per emozionare, perché sembra sempre poesia grazie alla sua musicalità e ai suoni che fa ogni parola che sembrano quasi un abbraccio caldo e pieno di affetto fatto con le parole. Le frasi d’amore più belle in francese per lei.

Ho solo un momento. Ti mando l’eternità in un minuto, l’infinito in una parola, tutto il mio cuore in questo “ti amo”. (Victor Hugo) Je pense à toi, toujours. Je t’aime toi qui m’aimes tant. J’ai toujours le son de ta voix dans l’oreille et, sur mes lèvres, souvent, l’impression de tes douces lèvres.

Penso a te, sempre. Amo te che mi ami tanto. Ho sempre il suono della tua voce nelle orecchie e, sulle mie labbra, spesso, l’impressione delle tue labbra morbide. (Gustave Flaubert) C’est à partir de toi que j’ai dit oui au monde.

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard) Bien sûr je te ferai mal. Bien sûr tu me feras mal. Bien sûr nous aurons mal. Mais ça c’est la condition de l’existence. Se faire printemps, c’est prendre le risque de l’hiver. Se faire présent, c’est prendre le risque de l’absence.

Certo che ti farò del male. Certo che me ne farai. Certo che ce ne faremo. Ma questa è la condizione stessa dell’esistenza. Farsi primavera, significa accettare il rischio dell’inverno. Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza. (Antoine de Saint-Exupéry) Je ne connais qu’un devoir : c’est celui d’aimer.

Io non conosco che un solo dovere, ed è quello d’amare. (Albert Camus) Quand je lève les yeux vers vous, on dirait que le monde tremble.

Quando ti guardo, sembra che il mondo stia tremando. (Antonin Artaud) Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut s’exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui, parce que c’était moi.

Se mi obbligassero a dire perché la amavo, sento che questo può essere espresso solo rispondendo: perché era lei, perché ero io. (Michel de Montaigne) Prends-moi avec toi, et de nos deux misères nous ferons peut-être une espèce de bonheur !

Portami con te e delle nostre due miserie forse faremo una specie di felicità! (Charles Baudelaire) Mon cœur est trop plein de toi pour être jamais à un autre ; je t’aime et je t’aimerai jusqu’au dernier jour de ma vie.

Il mio cuore è troppo pieno di te per appartenere mai a qualcun’altro; ti amo e ti amerò fino all’ultimo giorno della mia vita. (Stendhal) Je t’aime, entends-tu ? Je t’aime, je t’adore de toutes les forces, de toute l’ardeur de mon âme ! Oui, entends-tu ? De toute mon âme ! Je t’aime comme une insensée ! Je ne veux que toi.

Poesie d’amore in francese

Cosa c’è di più romantico del dedicare a chi si ama una poesia? Farlo in francese. Come l’Italia anche la Francia è un Paese di poeti e cantanti, di scrittori e artisti: si tratta di donne e uomini che – attraverso la propria arte – hanno lasciato un segno. Basti pensare alle poesie struggenti e piene d’amore di Jaques Prévert che ancora oggi toccano i cuori degli innamorati o di Paul Verlaine, solo per fare due nomi. Non si può dimenticare la musica, quella francese è un vero e prorio inno ai sentimenti, alla sensualità al rapporto di coppia. Ecco alcuni dei versi più profondi ed emozionanti.