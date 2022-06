Frasi per dire sei importante e speciale: d’amore, per lui e per lei

Fonte: iStock Photos

Non è mai facile trovare le parole giuste per svelare ciò che si prova, ma un aiuto può arrivare grazie alle frasi per dire sei importante. Quando amiamo una persona, la reputiamo unica e ci teniamo tanto sperimentiamo dei sentimenti che sono difficilissimi da esprimere a parole.

L’affetto è sincero e molto, i termini per far comprendere all’altro quanto sia speciale però faticano a uscire dalle labbra. Come fare? Con un po’ di esercizio e un aiuto è possibile raccontare ciò che si ha dentro. A volte bastano un sorriso, un gesto o un abbraccio per svelare cosa si prova, ma in alcuni casi anche le parole sono importanti.

L’altro dovrebbe sapere cosa proviamo, per questo si può prendere spunto da citazioni e aforismi che parlano di persone speciali e che hanno cambiato la vita di qualcuno. DiLei ha raccolto una serie di frasi per dire sei importante e far sentire l’altro speciale come merita, dando voce a ciò che si ha nel cuore.

Frasi per dire sei unica e rara

Che sia la mamma, la nonna oppure la fidanzata: nell’esistenza di ognuno c’è una donna speciale. Una persona unica e rara che c’è sempre stata, che è importante e straordinaria e che spesso, purtroppo, è stata data per scontata. Dovremmo sempre dire alle persone che amiamo ciò che abbiamo nel cuore per questo ci sono tante frasi per esprimere la grandezza di una donna che, con la sua forza e bellezza, ci ha cambiato la vita.

Non esiste felicità paragonabile al primo sfiorarsi di due mani, quando una domanda – mi ami? – e l’altra risponde – si, ti amo-. (Guy De Maupassant)

Credo di essermi innamorata di lei fin dal primo momento. Non saprei spiegare perché. Chi lo sa. A volte accade: quando gli occhi di una persona non si limitano a guardarti, ma ti assorbono, ti introducono in un tunnel dove puoi soltanto abbracciarti alla vertigine. (David Trueba)

Io non “mi dichiarai” mai a voce: ma, se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto. (Emily Brontë)

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi. (George Riechmann)

So di essere innamorato di te perché finalmente la realtà è migliore dei miei sogni. (Dr. Seuss)

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nello guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

Le giuste azioni del futuro sono il miglior modo di chiedere scusa per le cattive azioni nel passato. (Tryon Edwards)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux)

L’amore è un buco nel cuore. (Ben Hecht)

Sempre c’è un domani e la vita ci dà un’altra possibilità per fare le cose bene, ma se mi sbagliassi e oggi fosse tutto ciò che ci rimane, mi piacerebbe dirti quanto ti amo, che mai ti dimenticherò. (Gabriel García Márquez)

L’amore è il più grande refrigerio nella vita. (Pablo Picasso)

Il vero amore inizia quando niente è aspettato in cambio. (Antoine De Saint-Exupèry)

Bisogna amarsi, e poi bisogna dirselo, e poi bisogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla bocca, sugli occhi, e ovunque. (Victor Hugo)

Una persona sentimentale spera che le cose durino, una persona romantica ha la disperata certezza che non dureranno. (Francis Scott Fitzgerald)

Le caratteristiche di una signora seguono la regola delle quattro S: sincerità, semplicità, simpatia e serenità. (Emily Post)

Se le donne fossero più modeste, gli uomini sarebbero più onesti. (John Vanbrugh)

Una donna rimane donna fino alla morte, ma un uomo resta uomo solo finché ne è capace. (Moms Mabley)

Frasi per un amore speciale: le più romantiche

Un amore speciale va raccontato con le parole giuste. Che devono essere romantiche e meravigliose, capaci di esprimere un sentimento puro e sincero. Tanti scrittori, poeti e autori hanno svelato, nel corso degli anni, quanto forte e intenso possa essere questo sentimento.

Amare è essere due in uno: un uomo e una donna fusi come angeli in cielo. (Victor Hugo)

L’amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino. (Alan Douar)

Ti amo non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l’orrore e la meraviglia, eppure te lo dico, quasi con tranquillità. L’ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me. (Cesare Pavese)

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che voglio dirti è che ti amo? (Fernando Pessoa)

Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito. (Jim Morrison)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

La paura di innamorarsi non è forse già un po’ d’amore? (Cesare Pavese)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. (Friedrich Nietzsche)

Se ti amo, ti dimostro di amarti ogni giorno. Nelle piccole e nelle grandi cose. (Dwayne Johnson)

Invecchia con me! Il meglio deve ancora venire. (Robert Browning)

Ti ringrazio per amarmi, per essere i miei occhi quando non potevo vedere, per dividere le mie labbra quando non potevo respirare. Grazie per amarmi, grazie per amarmi. (Jon Bon Jovi)

Se leggi questi versi, dimentica la mano che li scrisse: t’amo a tal punto che non vorrei restar nei tuoi dolci pensieri, se il pensare a me ti facesse soffrire. (William Shakespeare)

L’amore è l’elemento in cui viviamo. Senza di esso vegetiamo appena. (Lord Byron)

Forse questo succede quando un tornado incontra un vulcano, tutto quello che so è che ti amo troppo per andarmene via ora. (Eminem)

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro. (Cesare Pavese)

Frasi per un Lui speciale

Far sentire speciale una persone è fondamentale per rendere più forte un rapporto e rinsaldare un legame. Un “Lui” importante anche se non lo dice ha bisogno di sapere cosa provi, di sentire cosa senti e di ascoltare le tue parole per comprendere i sentimenti che ti guidano. Aprire il proprio cuore a qualcun altro non è mai semplice. A volte perché la conoscenza è iniziata da poco, altre perché il rapporto dura da tanto e magari tutto si è un po’ “spento”, piegato dalla routine.

Sebbene io abbia chiuso me stesso come un pugno, tu mi apri sempre petalo per petalo come la primavera apre la sua prima rosa. (E. E. Cummings)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

È a partire da te che ho detto sì al mondo. (Paul Éluard)

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia esserne grato. (Gabriel García Márquez)

Soltanto per amore amami. E per sempre, per l’eternità. (Elizabeth Barrett Browing)

Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta. (Sam Keen)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, ma tutta una vita per dimenticarla. (Charlie Chaplin)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

L’amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino. (Alan Douar)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

Frasi per dire sei la mia vita

Quando amiamo qualcuno e gli vogliamo bene vorremmo gridarlo al mondo intero. Il cuore ci suggerisce qualcosa che, difficilmente, riusciamo a tradurre a parole, portando alla luce sentimenti importanti e intensi.

Come dire a qualcuno che è tutta la tua vita? L’ispirazione può arrivare in tantissimi modi differenti. Di certo però le frasi più originali e che ci fanno emozionare sono quelle che arrivano dai film. Dichiarazioni d’amore che ci hanno fatto sorridere, sospirare e sognare, intense e stupende.

Ho paura di qualsiasi cosa, di chi sono, di cosa faccio, di ciò che dico, ma il mio timore più grande è di uscire da questa stanza e non riuscire mai più a provare i sentimenti che provo in questo momento, ora che sono con te. (Dirty Dancing)

La lezione più importante della vita ci insegna ad amare e lasciarsi amare. L’amore è ossigeno, una cosa straordinaria che ci innalza verso il cielo. L’amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. (Moulin Rouge)

Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. (Dracula di Bram Stoker)

Come sai che ti ama?

Perché conosce la cosa peggiore di me e le sta bene.

(Vi presento Joe Black)

Perché conosce la cosa peggiore di me e le sta bene. (Vi presento Joe Black) Non sono certo di averti dentro di me e neppure di essere dentro di te, ma nemmeno sono sicuro di possederti. Ma non mi preoccupo perché non è questa la mia aspirazione. Sono convinto che siamo tutti e due dentro un altro essere, creato insieme e chiamato noi. (I ponti di Madison County)

Vorrei aver fatto tutto sulla terra con te. (The Great Gatsby)

La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore chi si può trovare ogni ragione logica. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (A Beautiful Mind)

Sarebbe un privilegio avere il cuore spezzato da te. (Colpa delle stelle)

L’amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo, o del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l’occhio con il quale vediamo. È il trasgressore nel santo, è la luce all’interno del colore. (The Million Dollar Hotel)

Tu mi hai cancellato dalla memoria perché credevi di impedirmi di avere una vita piena e felice… ma hai fatto uno sbaglio, vivere con te è l’unico modo per avere una vita piena e felice. Tu sei la ragazza dei miei sogni! E a quanto pare io sono l’uomo dei tuoi. (50 volte il primo bacio)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (Shakespeare in Love)

L’amore è mettere i bisogni di qualcun altro prima dei propri.(Frozen)

Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. (Hitch)

Sono anche solo una ragazza, di fronte a un ragazzo, che gli sta chiedendo di amarla. (Notting Hill)

Chi invece preferisce i grandi autori può trovare una grande fonte di ispirazione da chi, negli anni, ha raccontato l’amore, la passione travolgente e la forza dei sentimenti.

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

Innamorarsi, l’imprevista caduta delle barriere che esistevano fino a quel momento fra due estranei. (Erich Fromm)

Oh, che fatica mi costa amarti come ti amo! Per il tuo amore duole l’aria, il cuore e il cappello. (Federico Garcia Lorca)

Se ti amo così male, è perché ti amo troppo. (Paul Géraldy)

Alle volte è l’amore degli altri che ci innamora: vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi. (Dacia Maraini)

È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n’è andata, per un istante, per un’ora. (Søren Kierkegaard)

Mentre lui le insegnava a fare l’amore lei gli insegnava ad amare. (Fabrizio De André)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo. (Nicholas Sparks)

Non credere a chi ti dice -ti amo-, ma a chi ti guarda negli occhi e tace. (Jim Morrison)

E se la persona speciale è un amico? Anche qui l’aiuto arriva dai cult del grande schermo.