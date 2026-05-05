Chi è Vicky, la cantante che partecipò al primo Eurovision nel 1967

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vicky Leandros

Cantante greca e artista di successo, Vicky Leandros ha legato per sempre il suo nome all’Eurovision, partecipando alla prima edizione della manifestazione nel 1967.

Chi è Vicky Leandros, la carriera e le canzoni

Classe 1949, Vicky Leandros si chiama in realtà Vassiliki Papathanasiou ed è nata a Palaiokastritsa. Nel 1957 si trasferì in Germania per seguire suo padre, il celebre compositore Leo Leandros. Sin da piccola svelò un enorme talento per la musica, studiando chitarra e canto, ma anche danza e balletto.

Quando aveva meno di 13 anni pubblicò Messer, Gabel, Schere, Licht, il suo primo disco che in Germania ottenne un enorme successo. Da quel momento iniziò per lei una lunga carriera, segnata dal sodalizio artistico con il padre, conosciuto come Mario Panas e diventato per lei sia produttore che manager.

Nel 1967 approdò all’Eurovision Song Contest per rappresentare il Lussemburgo con il brano L’amour est bleu. Arrivò al quarto posto, ma grazie alla sua canzone e alla straordinaria presenza scenica riuscì a conquistare il pubblico internazionale. Il suo successo superò i confini della Germania e la canzone venne tradotta in ben otto lingue, diventando una hit mondiale.

In quel periodo, Vicky Leandros sbarcò anche in Italia, pubblicando alcuni 45 giri con la Derby e utilizzando semplicemente il nome Vicky. Cinque anni dopo, nel 1972, tornò nuovamente all’Eurovision Song Contest per rappresentare il Lussemburgo, trionfando con il brano Après toi.

Anche in questo caso il brano stregò il pubblico, scalando le classifiche e vendendo oltre 10 milioni di copie. La canzone venne poi tradotta in inglese con il titolo Come what may e in Gran Bretagna raggiunse la posizione numero 2 nella hit parade. Furono poi create altre versioni di successo della canzone. In italiano venne chiamata Dopo te, in spagnolo Y despuès e in tedesco Après toi (Dann kamst du).

Negli anni Duemila, Vicky Leandros iniziò ad autoprodurre i suoi dischi, ottenendo ottime critiche grazie a Jetzt, disco di grande successo. Nel 2011 iniziò una collaborazione con la techno band Scooter, famosissima in Germania, per il singolo C’est Bleu.

La vita privata di Vicky Leandros

Dal 1982 al 1986 è stata sposata con Ivan Zissiades, impresario greco da cui ha avuto il suo primo figlio. In seguito si è sposata con il barone Enno von Ruffin, da cui ha avuto due figlie, ma dopo diciannove anni d’amore la coppia ha deciso di dirsi addio.

Oggi la star vive poco fuori Amburgo in una grande tenuta insieme ai suoi figli, ma non ha mai smesso di fare musica. “Da qualche anno vivo di nuovo in campagna, abbastanza vicino ad Amburgo – ha raccontato a Mystyrely -, perché volevo stare più vicino alla mia famiglia. Stare con i miei figli e nipoti mi tranquillizza. Ma mi manca molto Berlino, ecco perché ci vado abbastanza spesso. Si può dire che ho ancora una valigia a Berlino. Non mi sento abbastanza vecchia per andare in pensione. Tutt’altro: ho lavorato tutta la vita, amo comporre canzoni. Anche cantare è la mia passione. Sono grata ai miei vecchi fan e al nuovo pubblico”.