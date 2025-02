Le frasi più belle dalle canzoni di Lazza su amore e amicizia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Carismatico, volitivo e di talento, Lazza non è solo un rapper, ma un artista completo che ha saputo regalare al pubblico successi come Panico e Cenere.

Canzoni che hanno lasciato il segno e che sembrano poesie. Perché pochi lo sanno, ma Lazza non è solo un rapper. Si è infatti diplomato come pianista al Conservatorio ed è un fine musicista. Qualità che gli hanno permesso di battere qualsiasi record.

Uno fra tutti? La canzone Cenere, portata alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, è stata la più premiata e ascoltata di sempre della kermesse, conquistando ben otto dischi di platino.

DiLei ha raccolto le frasi più belle ed emozionanti dalle canzoni di Lazza. Citazioni e aforismi che parlano di amore, di vita e di amicizia.

Frasi di Lazza più famose

Vero nome Jacopo Lazzarini, Lazza è un rapper, produttore musicale e pianista nato nel 1994. Originario del quartiere Calvairate, a Milano, si è avvicinato alla musica sin da giovanissimo.

Ha studiato musica classica presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, scoprendo la passione per il pianoforte che coltiva ancora oggi e che inserisce spesso e volentieri nelle sue produzioni. Non a caso durante la sua partecipazione a Sanremo, Lazza ha scelto di suonare il pianoforte sul palco dell’Ariston.

Un talento, quello da pianista, che è stato accompagnato da quello per il freestyle. Sin da adolescente ha iniziato a raccogliere consensi, entrando poi in contatto con l’universi hip hop grazie a collettivi cult come Zero2 e Blocco Recordz.

Nel 2012 ha debuttato con l’album Destiny Mixtape, che ha scelto di distribuire gratuitamente. Due anni dopo è uscito K1, secondo mixtape in cui ha collaborato con Emis Killa. Quell’incontro ha consentito a Lazza di lavorare spesso con il collega, conquistando la scena musicale.

Il 2017 è la data che segna l’uscita del suo primissimo album, intitolato Zzala. Il titolo è un omaggio al linguaggio riocontra, ovvero la pratica di invertire le sillabe all’interno delle parole per creare delle rime originali.

Nel disco le sonorità rap si mescolano al piano, segnando la cifra di Lazza. Due anni dopo arriva Re Mida, secondo disco che porta nella musica del rapper anche la trap, capace di scalare le classifiche e di battere ogni record.

Il disco che ha segnato però maggiormente la carriera di Lazza è Sirio, un album che contiene brani come Cenere. Il cantante ha un legame speciale con il Festival di Sanremo che non solo ha decretato il successo di Cenere, ma lo ha visto anche presentare il singolo 100 messaggi.

Un brano che ha anticipato l’uscita di Locura, quarto album in studio di Lazza che ha ottenuto il disco di platino ad una sola settimana dall’uscita.

Con un disco ho fatto i morti come in Twin Peaks. Ora c’ho le stelle addosso come Big Meech. (Iside)

Primo in classifica, ma non mi importa. Mi sento l’ultimo come persona. (Cenere)

Che mi aspettano assegni. Poi mandami una foto, ci gioco a tira e molla. Meglio se ti arrendi. (Per sempre)

Sai che ho puntato tutto su di me. E ho fatto bene con il senno di poi. Oggi sono sulla luna. Lontano dai baci di Giuda. Non c’è nessuno che mi odia. Nessuno a cui chiedere scusa. (24H)

Mi dovrebbero almeno un milione di scuse. Per tutti gli sbatti che ho avuto. E le porte che ho trovato chiuse. (430)

Prima di fare strada sai quanto ero oppresso ma non dimenticarti. (Porto Cervo)

Io non mi sento italiano. Ma per fortuna o purtroppo lo sono come Gaber. Ma mi fanno i muri di persone come gabber. Voglio farmi tanti che per spenderli. Mi servono due vite, Laura Palmer. (Box Logo)

Mi alzo, mi guardo allo specchio. Non mi riconosco e sono solo le nove. Bella giornata per niente, sarà uguale a ieri. Anche oggi sarò io il mio interlocutore. (Silenzio)

Le frasi delle canzoni di Lazza sull’amicizia

L’amicizia è un tema ricorrente nelle canzoni di Lazza che, un passo dopo l’altro, ha costruito la sua carriera anche grazie al supporto e alla collaborazione con amici di talento. Primo fra tutti Emis Killa, con cui ha lavorato sin dall’inizio, ma anche Geolier, Sfera Ebbasta, Tony Effe, Tedua, Ghali e Capo Plaza, spesso presenti come ospiti nei suoi concerti.

Io sono un essere umano, ma a volte non sono in grado di essere umano. (Cazal)

Non sarai uomo finché non hai pianto e finché non sai chiedere scusa. (Ouver2re)

Il tuo idolo ha mangiato a casa mia, quando ancora ci giocava ma per me era già lavoro. (Re Mida)

Così avanti frate che mi tocca far ritardo. Quando voglio essere puntuale, hey. (Diablo)

Ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu. (Zonda)

Ti bevi ogni cosa che dico se parlo potabile, hey. Giro in canottiera così non rimbocco le maniche, hey. (Desperado)

Le frasi di Lazza da usare su Instagram

Le frasi di Lazza sono perfette da utilizzare su Instagram. Sono infatti citazioni e aforismi tratti dalle sue canzoni, fra romanticismo e realismo. Parole capaci di colpire nel segno, raccontando la vita di tutti i giorni e i sentimenti comuni in modo immediato e crudo.

Voglio solo prendermi ciò che mi spetta, senza dover dare giustificazioni. (Origami)

Brucio tappe, brucio denaro, brucio gli artisti, sto facendo un campo di grano, Lucio Battisti. (Netflix)

Non seguo né consigli, né guida, né guida, hey. Spegnimi il fuoco usando benzina, benzina, hey. (Re Mida)

Prendo ‘sti money, faccio origami. Tu allunghi il collo e guardi, Modigliani. (Morto mai)

Sognare di vivere una vita in un film, se gli sforzi non ripagano, baby, è come vederlo in streaming (Netflix)

Oggi che fuori dal club fanno a schiaffi ed è sold out. (Morto di fame)

Ti ricordi a Porto Cervo prima non avevo un euro. Sembravamo star, dentro un’atelier. (Porto Cervo)

Cerco ancora il mio posto nel mondo, come chi nasce per sbaglio. (Catrame)

Le frasi di Lazza sull’amore

Amore per Lazza spesso fa rima con tormento. Il rapper infatti ha scritto e cantato canzoni straordinarie e dal grande impatto emotivo che raccontano problemi nelle relazioni e storie difficili.

Come Cenere, che parla di una amore ormai finito, oppure 100 messaggi, che racconta l’ennesimo addio in una coppia. “Ognuno ha il suo immaginario – ha rivelato – non posso dire di condividere le scelte di tutti, ma sono fan di quello che è real: se canti di aver fatto reati, non è bello che tu li abbia fatti, ma è real che tu lo dica. Oggi quello sembra essere il trend, ma spesso chi canta quelle storie cerca solo un modo di redimersi”.

Dal 2020 al 2023, Lazza è stato legato a Debora Oggioni, modella e ballerina. In seguito si è innamorato di Greta Orsingher da cui nel 2024 ha avuto il suo primo figlio.

Tu mi vorresti innamorato perso, io penso che da innamorato ho perso. (Uscito di galera)

Baby non voglio che piangi, lo so, amo le donne che soffrono, con l’apostrofo. (Gucci Ski-Mask)

Non so come gira il mondo. La mia testa gira altrove. Però so che se ti sposti. Io ti seguo come un girasole. (MNM)

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Pezzi di vetro. Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco. (Cenere)

Ho paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. (Cenere)

Ormai nemmeno facciamo l’amore. Direi piuttosto che facciamo l’odio. Ora ti sento distante. Io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. (Cenere)

Io col ghiaccio nel cuore. (Catrame)

Vorrei dirti le cose che tutti ti dicono. Però pensarle davvero e finire gli zeri sul conto con te, con il rischio di tornare a zero. (Weekend)

Babe ti do la mia parola, che ce ne andremo via di qua, come quando ti aspettavo sotto l’acqua fuori scuola. (Parola)

Sì, te lo giuro, con le altre non parlo, non sento e non vedo. (Porto Cervo)

Baby non voglio che piangi lo so, amo le donne che soffrono, con l’apostrofo. (Gucci Ski-Mask)

Sono ancora qui. Con il cuore in mano all’ultimo piano. In questa stupida suite. Sparami senza rumore, finge sia un errore. Dopo scappa via, non ti voltare. O cambia idea, non si può fare. (Senza rumore)

Non scrivo mai canzoni d’amore, scriverò solo canzoni d’odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. (Ouv3rture)

Frasi dall’album SIRIO

Sirio è il terzo album in studio di Lazza. Uno fra i suoi lavori meglio riusciti dell’artista che contiene brani di successo come Ouv3rture e Molotov, sonorità trap, rap e reggaeton.

Il 9 febbraio 2023 è uscita la riedizione digitale dell’album con all’interno l’inedito Cenere. Una canzone fortunatissima e divenuta un vero e proprio cult che Lazza ha scelto di portare lo steso anno al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto.

Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare. (Panico)

Ti scriverò dall’inferno per dirti che ho freddo, che il diavolo è buono, che io sono peggio, che ho fatto un disastro, che mi serve aria. (Molotov)

Ti penso con me per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. (Cenere)

Quel che è peggio è che noi siamo simili. (Alibi)

Spazzami via come cenere. Ti dirò cosa si prova. Tanto non vedevi l’ora. (Cenere)

Vorrei soltanto rubarle il cuore. Per farlo a pezzi, sì, quando voglio. (Ouv3rture)

Sto aspettando qualcuno che mi spiega. Come mai la parola ora si spreca. (Bugia)

Ti sei mai chiesto chi saresti se non fossi chi sei. È una domanda come un’altra, però a me è capitato. (Sogni d’oro)

La mia innocenza l’ho persa per caso. Non lo so se qualcuno l’ha vista. È un po’ come quando cambi stato. Parlo e sembra nessuno capisca. Ormai non mi importa più di cosa è giusto. (Senza rumore)

Io sarò il primo Premio Nobel per la guerra. Che ho dentro di me, mi divora. Vado fuori se parlo con te. Come se sto parlando da solo da un’ora (Molotov)

Facciamo finta che tutto va bene. Anche se intorno abbiamo le iene. Quelle vere o quelle in tele. La discordia butta in terra il seme. Stavamo marci a piedi. Senza soldi su quei marciapiedi. (Cinema)

Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola. Nel buio balli da sola. (Cenere)

Chiudi la finestra, siamo mezzi nudi. Movie, giro un film in camera dei tuoi, sì. Tu mi sembri appena uscita da Playboy, hey. (Uscito di galera)

Le frasi più bella da 100 messaggi di Lazza

100 messaggi è forse una fra le canzoni più famose di Lazza. Un brano che parla d’amore, ma soprattutto di sofferenza e di tutto ciò che si vive quando una relazione termina.

Non è dato sapere se il brano racconti la storia finita con la sua ex fidanzata oppure un altro legame. Di certo è piuttosto intenso e consente di entrare nella mente del cantante e nel suo cuore, ormai spezzato per quell’addio.