Tedua annuncia il nuovo album e a giugno il suo primo live: cosa sappiamo

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Ufficio Stampa ON Tedua

Il suo ultimo progetto La Divina Commedia, certificato 7 volte Platino, è stato uno degli album più venduti del 2023. Adesso Tedua torna con un nuovo mixtape intitolato Ryan Ted. La sua pubblicazione è attesa per il 22 maggio, ovvero circa un mese prima del primo concerto del rapper genovese allo Stadio di San Siro a Milano.

Ryan Ted, il nuovo album di Tedua

Un ritorno alle origini per Tedua: a dieci anni di distanza da Aspettando Orange County, il rapper ha annuncia attraverso un post sulla sua pagina Instagram la data di uscita del suo prossimo mixtape intitolato Ryan Ted. La sua pubblicazione è attesa per il 22 maggio, mentre è possibile preordinare il mixtape a partire da mercoledì 6 maggio, alle 14.00.

Ryan Ted Mixtape arriva dopo il successo ottenuto dal suo ultimo album La Divina Commedia, certificato 7 volte Platino, uno degli album più venduti del 2023. L’album, come già accennato è un vero e proprio ritorno agli esordi per l’artista, che con questo nuovo lavoro riabbraccia quelle sonorità e scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan.

Dalla scrittura, al sound all’estetica, le vibe sono molto vicine a Aspettando Orange County (pubblicato 10 anni fa) e a Mowgli, pubblicato nel 2018. Molto ricorda quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l’immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura particolarmente incisiva e priva di sovrastrutture.

Il mixtape è stato anticipato dal singolo Chuniri – prodotto da SHUNE – di cui è online il video, diretto da Simone Mariano & Bogdan “Chilldays” Plakov per Borotalco.tv e girato tra Los Angeles e l’Italia, che sul finale vede Tedua dirigersi in macchina a tutta velocità verso lo Stadio San Siro di Milano.

Il pezzo sembra richiamare sonorità e atmosfere più vicine agli esordi, pur mantenendo una costruzione sonora più articolata rispetto ai lavori iniziali: c’è così la volontà di recuperare alcune caratteristiche del passato, integrandole con un approccio più ampio e maturo.

Il primo live a San Siro di Tedua, gli indizi

Mentre a breve uscirà il suo mixtape, Tedua ha anche annunciato il suo primo concerto allo Stadio di San Siro a Milano, proprio come suggerisce il video di Chuniri. La data da segnare in calendario è quella del 24 giugno 2026: giorno che appare anche nel video dell’ultimo singolo del rapper genovese, quando si vede un sarto che cuce su una giacca blu proprio i numeri 24/6.

Anche il testo del singolo è abbastanza evocativo, tanto che l’artista scrive: “Dieci anni di carriera/ dalle case in affido/ adesso tocca a me fra/ e riempirò San Siro”.

Tedua è l’artista dei record: ha all’attivo 79 certificazioni Platino, 39 d’oro e 3 miliardi di stream globali. E il prossimo giugno terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano. Un evento unico, che arriva come una vera e propria consacrazione di quei 10 anni di carriera iniziati con la pubblicazione di Aspettando Orange County.