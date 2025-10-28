Tedua accende San Siro per la prima volta: quando vederlo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Tedua Tedua, annuncia il concerto a San Siro

Ci sono artisti che attraversano la scena come meteore, e poi ci sono quelli che la scena la costruiscono pezzo dopo pezzo, fino a farla vibrare al ritmo del proprio nome. Tedua appartiene alla seconda categoria.

A dieci anni dal suo primo mixtape Aspettando Orange County, il progetto che aveva fatto capire subito che non sarebbe stato “uno dei tanti”, il rapper ligure è pronto a prendersi il palco più iconico che ci sia in Italia: lo stadio San Siro.

Tedua annuncia il primo concerto a San Siro

Quando un artista mette piede a San Siro, significa che ha raggiunto un livello che non ammette più dubbi e Tedua arriva con numeri che parlano da soli grazie a certificazioni Platino, d’Oro e quasi 3 miliardi di stream globali.

Ma quello che lo porta fino a San Siro è anche il peso culturale delle sue parole, la capacità di disegnare mondi e di contaminare il linguaggio della sua generazione.

Già qualche giorno fa, in occasione dei dieci anni da Aspettando Orange County, aveva lasciato intendere che qualcosa di importante stava per accadere.

“Vorrei scrivere tante cose ma sono in ritardo per andare sul set del mio prossimo video. Il post non l’ho programmato, la mia vita è sempre stata un fuori programma! Come questo progetto, dove ho immortalato l’energia dei 20 anni. Sicuramente il mio preferito, certamente il motivo per cui vanto una fan base unica come la nostra. Per problemi di strumentali non posso metterlo su spoty ma almeno rimarrà nei cuori di chi la musica la cerca, l’ascolta e la vive. Fine mese ragazzi. Tornerò ‘Forte come non l’avresti detto mai’“.

E adesso, per accompagnare l’annuncio del concerto, Tedua ha deciso di fare un regalo ai fan: il nuovo singolo Chuniri, prodotto da SHUNE che suona come un richiamo alle origini, con sonorità e atmosfere che hanno fatto innamorare i primi supporter, ma è anche la porta d’ingresso verso un nuovo capitolo.

Nel videoclip , girato tra Los Angeles e l’Italia, diretto da Simone Mariano e Bogdan “Chilldays” Plakov, c’è una scena che è già simbolica: Tedua al volante, a tutta velocità, diretto proprio verso San Siro. Una metafora che racconta la corsa dell’artista verso il palco che consacra definitivamente i grandi.

Il passo verso San Siro arriva dopo un anno di conferme importanti. Con La Divina Commedia, sette volte Platino e tra gli album più venduti del 2023, Tedua ha dimostrato di saper alzare continuamente l’asticella, mescolando cultura pop e riferimenti letterari, senza mai perdere autenticità.

Tedua, quando vederlo e dove prendere i biglietti

L’appuntamento è fissato: mercoledì 24 giugno 2026 Tedua salirà per la prima volta sul palco di San Siro. Un evento storico per l’artista ligure, pronto a trasformare lo stadio di Milano in un’unica, gigantesca arena rap.

I biglietti saranno disponibili secondo questo calendario:

29 ottobre, ore 10.00 : presale esclusiva per il Tedua FanClub

: presale esclusiva per il Tedua FanClub 30 ottobre, ore 10.00 : prevendita dedicata agli utenti My Live Nation

: prevendita dedicata agli utenti My Live Nation 31 ottobre, ore 10.00: apertura della general sale

Con i precedenti tour già andati sold out in pochi giorni, anche per San Siro la corsa al biglietto è destinata a diventare una maratona.