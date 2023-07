Frasi positive brevi per trovare la motivazione e darsi la carica

Fonte: iStock Frasi positive brevi: citazioni e aforismi

Non ci fermiamo mai abbastanza a chiederci: perché siamo così negativi? Perché non riusciamo a vedere il sole oltre le nuvole? Perché lasciamo che la tristezza rovini parte della bellezza di svegliarci al mattino e sapere di avere… semplicemente tempo per migliorare le cose? A volte abbiamo bisogno di carica, di motivazione, di quelle positive vibes che ci mancano. DiLei ha scelto di raccogliere le frasi positive più brevi e potenti: aforismi e citazioni di autori famosi che ci ricordano che ogni giorno abbiamo l’opportunità di brillare e di cambiare la nostra vita, in meglio, per sempre.

Le più belle frasi positive brevi

Le frasi sulla positività ci ricordano un aspetto quasi banale: siamo vivi. Abbiamo tutto il tempo davanti a noi per cambiare le cose. Per rinascere, per prendere un’altra strada. Nulla è scolpito sulla pietra, per fortuna. E le frasi positive brevi dei grandi autori sono un vero e proprio monito che non dovremmo mai dimenticare, per darci la carica ogni giorno di trovare il coraggio di fare dei passi verso un futuro diverso, ma radioso.

Chi pensa positivo vede l’invisibile, sente l’intangibile e raggiunge l’impossibile. Winston Churchill

Tutto andrà bene alla fine. Se non va bene, allora non è la fine. John Lennon

Siamo tutti qui per un motivo speciale. Smetti di essere prigioniero del tuo passato. Diventa un architetto del tuo futuro. Robin Sharma

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. Dylan Thomas

Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho

Credi nel profondo del tuo cuore che sei destinato a fare grandi cose. Joe Paterno

Continua a cercare… questo è il segreto della vita. Charlie Brown

Sono un ottimista. Non vale la pena essere altro. Winston Churchill

Non scoraggiarti. È sempre l’ultima chiave quella che apre la serratura. Paulo Coelho

Un solo piccolo pensiero positivo al mattino può cambiare l’intera giornata. Dalai Lama

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. Milton Berle

Il pensiero positivo è più di un semplice slogan. Cambia il modo in cui ci comportiamo. Io credo fermamente che quando sono positivo, non solo questo mi rende migliore, ma rende migliori anche quelli che mi circondano. Harvey Mackay

Pensa in grande, ma assapora i piccoli piaceri. H. Jackson Brown

Non penso a tutte le disgrazie, ma a tutta la bellezza che ancora rimane. Anne Frank

Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo. Pablo Picasso

I problemi non finiscono mai, ma neanche le soluzioni. Paulo Coelho

Il potere dell’ immaginazione ci rende infiniti John Muir

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Mahatma Gandhi

Il primo passo che devi fare se vuoi essere una persona di successo è decidere che tipo di persona vuoi essere. Esistono 3 tipi di persone: coloro che fanno accadere le cose; coloro che guardano accadere le cose e coloro che si meravigliano di ciò che accade. John M. Capozzi

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. Marco Aurelio

Il pensiero positivo ti permetterà di fare ogni cosa meglio di quanto possa il pensiero negativo. Zig Ziglar

Concentrati sui tuoi punti di forza, non sui tuoi punti deboli. Concentrati sul tuo carattere, non sull’immagine che gli altri hanno di te. Concentrati sulle tue fortune, non sulle tue disgrazie. Roy T. Bennett

L’unico modo per andare avanti nella vita è di viverla ridendoci sopra. Voi potete ridere o piangere. Io preferisco ridere. Piangere mi fa venire il mal di testa. Marjorie Pay Hinckley

L’atteggiamento è una piccola cosa che fa una grande differenza. Winston Churchill

Sono una persona molto positiva. Mia nonna mi ha insegnato che la felicità è sia un’attitudine che una decisione, e tu sei responsabile del risultato. Helen McCrory

Frasi positive motivazionali

Perché abbiamo bisogno di frasi motivazionali? Perché non sempre riusciamo ad andare avanti da soli, senza quella leggera “spinta” sulle spalle? Si chiama paura del domani: paura di quello che sarà, di aver sbagliato strada, di rimanere soli. Ma il segreto della positività è che è già dentro di noi, ma la “soffochiamo” in qualche modo con emozioni negative e contrastanti. Spegniamo la “vocina”: scegliamo di essere positivi. Di essere coraggiosi.

La vita si restringe o si espande in proporzione al proprio coraggio. Anais Nin

La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi. Jackson Brown Jr.

Possiamo lamentarci perché cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché cespugli spinosi hanno le rose. Alphonse Karr

Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. Fëdor Dostoevskij

La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Confucio

È dura fallire, ma è ancor peggio non aver mai provato ad avere successo. Theodore Roosevelt

Appoggiare i piedi sul pavimento e dire: oggi vorrei essere leggermente migliore di ieri. Così ogni volta e sarà davvero un buon giorno. Erika Moon

Stai lontano dalle persone che cercano di sminuire le tue ambizioni. Le persone piccole lo fanno sempre, ma quelle veramente grandi ti fanno sentire che anche tu puoi diventare grande. Mark Twain

Puoi amare solo quando sei felice dentro di te. L’amore non può venir aggiunto dall’esterno. Non è un indumento che puoi indossare. Osho

Inizia da dove sei. Usa quello che hai. Fai quello che sei capace di fare. Arthur Ashe

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. Les Brown

Non diventare mai un pessimista; un pessimista ha ragione più spesso di un ottimista, ma un ottimista si diverte di più – e nessuno dei due può fermare il corso degli eventi. (Robert Anson Heinlein

Non pentirti di quel che hai fatto, se quando lo hai fatto eri felice. Jim Morrison

Frasi positive da dedicare

A tutti capitano i momenti “no”: non solo a noi, ma anche ai nostri amici, ai parenti, o ai conoscenti. Non importa la relazione o il grado di confidenza. Dopotutto, ciascuno di noi vorrebbe ricevere quel messaggio di invito alla positività. Quella spinta di cui vi abbiamo parlato prima. Perché non dedicare le frasi positive più belle? In questo modo porteremo una riflessione nella vita di qualcuno e – chissà – potremmo contribuire addirittura al vento del cambiamento.

Non sei mai troppo vecchio per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. C.S. Lewis

Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile. Frank Lloyd Wright

L’ottimismo è una calamita della felicità. Se rimani positivo, le cose buone e le persone buone saranno attratte da te. Mary Lou Retton

Inizia ogni giorno con un pensiero positivo e un cuore grato. Roy T. Bennett

Sii la luce nel buio, sii la calma nella tempesta e sii in pace mentre sei in guerra. Mike Dolan

Tu puoi, tu dovresti, e se sei abbastanza coraggioso per iniziare, tu potrai. Stephen King

Sei nato con le ali. Non sei destinato a strisciare, hai le ali, impara ad usarle, e vola. Remi

Cerca di essere un arcobaleno nella nuvola di qualcuno. Maya Angelou

Sii positivo e felice. Lavora duro e non rinunciare alla speranza. Sii aperto alle critiche e continua ad imparare. Circonda te stesso di persone felici, calde e genuine. Tena Desae

Dimentica le sconfitte di ieri, ignora i problemi di domani. Vivi oggi, facendo di questo giorno il migliore dell’anno. Og Mandino

Non lasciarti trascinare dalle paure nella tua mente. Lasciati guidare dai sogni nel tuo cuore. Roy T. Bennett

Frasi positive sulla vita

Molti di noi, quando pensano alla vita, si lasciano scappare qualche pensiero o riflessione negativa. Sì, è perfettamente normale. Gli ostacoli della vita, del resto, sono capitati a tutti, i famosi “bastoni tra le ruote”. Così ci siamo trasformati in spiriti vuoti di iniziativa, di felicità, ma soprattutto di tenacia e audacia nel volere cambiare le cose. Con fermezza e decisione, però, possiamo davvero trasformare i nostri giorni in momenti pieni, da ricordare per sempre: le frasi sulla vita ci ricordano che abbiamo tempo, e questo ci rende enormemente fortunati.

Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Proverbio maori

Qualsiasi cosa tu stia facendo, dai tutto ciò che hai. Norman Vincent Peale

Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. Paulo Coelho

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo. Dr. Seuss

Dio non ci avrebbe dato la possibilità di sognare senza darci anche la possibilità di trasformare i nostri sogni in realtà. Hector Tassinari

Il giorno più bello della tua vita è quello in cui decidi che la tua vita è tua. Nessuna scusa né giustificazioni. Nessuno a cui appoggiarsi, su cui contare o a cui dare la colpa. Il dono è tuo, è un viaggio incredibile e solo tu sei il responsabile della sua qualità. Questo è il giorno in cui la tua vita comincia davvero! Bob Moawad

Non tutti i giorni possono essere buoni, ma c’è qualcosa di buono in ogni giorno. Alice Morse Earle

Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante… Superarle è ciò che le dà significato. Joshua J. Marine

Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Winston Churchill

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. George Bernard Shaw

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain

Il modo migliore per prevedere il futuro è crearlo. Abraham Lincoln

Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri. Nelson Mandela

Ogni giorno della vita è unico, ma abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Non importa se otteniamo dei risultati o meno, se facciamo bella figura o no, in fin dei conti l’essenziale, per la maggior parte di noi, è qualcosa che non si vede, ma si percepisce nel cuore. Haruki Murakami

Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. Rita Levi Montalcini

Frasi positive sull’autostima

Chi di noi ha autostima? Molto pochi. E i motivi sono – davvero – tanti. C’è chi non riesce proprio a credere in sé, chi ha scarsa fiducia, chi ha subito un trauma ed è rimasto bloccato. Avere scarsa autostima è un problema che accomuna molti di noi e – purtroppo – non c’è una ricetta magica per avere davvero fiducia in noi. Un lavoro complesso, spesso composto da autocritica e sincerità tagliente. Eppure, proprio come l’acqua del fiume leviga le pietre nel corso degli anni, anche a noi basta un po’ di fiducia ogni giorno. Perché credere in sé è una scelta, e le frasi positive sull’autostima ce lo dimostrano.