Cosa significa essere persone leali? La risposta è vivere in maniera onesta sia verso sé stessi che verso gli altri: comportarsi in maniera sincera, senza sovrastrutture o menzogne.

Chi ha questa dote è una persona molto ammirata, perché è affidabile, concreta, fedele ai propri principi e a ogni ambito della propria esistenza.

Corrette e rispettose, le persone leali sono gli amici più preziosi che possiamo desiderare. Per questo ci sono tantissime frasi sulla lealtà: aforismi e citazioni famosi di cui fare tesoro per riflettere, che possono essere utlizzate per dedicarle a chi ci circonda ed è dotato di questo bellissimo pregio, oppure per ricordare a noi stessi il tipo di persona che vogliamo essere.

DiLei ha scelto le frasi, le citazioni e gli aforismi più belli e celebri sulla lealtà, di cui fare tesoro e da donare a sé stessi e agli altri.

Frasi sulla lealtà

Generosi, ogni gesto che compiono è fatto con gli unici obiettivi di rispettare gli altri e se stessi: le frasi sulla lealtà raccontano di queste persone speciali, della loro sincerità, di come siano degne di fiducia. Ma possono anche raccontare di coloro che non sono degni di fiducia, perché invece di agire con onestà fanno esattamente il contrario. Sono pensieri profondi, saggi e di cui fare tesoro.

Fang Chi interrogò il Maestro sulla virtù dell’umanità. Il Maestro disse: “A casa essere rispettosi; nel trattare gli affari essere riverenti e nei rapporti con gli altri essere leali. Persino se si vive tra i barbari non si può rinunciare a queste qualità”. (Confucio)

Io appartengo alle persone a cui voglio bene e loro appartengono a me. Loro, e l’amore e la lealtà che provo verso di loro, definiscono la mia identità molto più di quanto potrebbe farlo qualunque termine o gruppo. (Veronica Roth)

La lealtà non può mai essere imposta con la forza, con la paura, con l’incertezza o con l’intimidazione. La lealtà deriva da una scelta che solo gli spiriti forti hanno il coraggio di fare. (Paulo Coelho)

Le due conquiste più alte della mente umana sono i concetti gemelli di “lealtà” e di “dovere”. Quando questi concetti gemelli vengono disprezzati… squagliati in fretta! Magari riuscirai a salvarti, ma è troppo tardi per salvare quella società. È spacciata. (Robert Anson Heinlein)

Si possono comprare le capacità di una persona, ma non si può comprare il suo cuore. Il suo cuore è dov’è il suo entusiasmo, dov’è la sua lealtà. (Stephen Covey)

Giustizia e lealtà sono i leganti di tutte le società: perciò anche i banditi, che hanno rotto ogni rapporto con il mondo, devono fra di loro essere leali, e rispettare le regole della correttezza, altrimenti non potrebbero stare assieme. (John Locke)

L’uomo dabbene ricordi che, se mai la cortesia, la generosità e la lealtà dovessero perdersi nel mondo, dovranno potersi ritrovare nell’animo suo; e di ciò si faccia un vanto. (Baltasar Gracián)

È scoraggiante pensare a quante persone siano scioccate dall’onestà e quante poche lo siano dalla falsità. (Noël Coward)

Consigliare con lealtà e guidare con correttezza. Se non si riesce, si desista, ma non si perda mai la dignità. (Confucio)

La lealtà è un valore troppo importante per poter pensare di averlo raggiunto una volta per tutte, sarebbe presuntuoso. (Alessandro Del Piero)

Le pietre miliari per un successo equilibrato sono onestà, carattere, integrità, fede, amore e lealtà. (Zig Ziglar)

Tutti gli uomini sono leali, ma i loro oggetti di fedeltà sono nel migliore dei casi approssimativi. (John Barth)

La lealtà è una virtù, ma solo quando si basa su dei principi. La lealtà concessa senza riserve a una causa, a una fede o a un individuo è cosa negativa, perché per sua stessa natura viene con troppa facilità trasformata in uno strumento per agire male. (Anthony Clifford Grayling)

Sii sempre, e resta, fedele a te stesso; ne seguirà, come la notte al giorno, che non sarai sleale con nessuno. (William Shakespeare)

Quando dibattiamo un argomento, essere leali significa che tu mi dai la tua onesta opinione, sia che tu pensi che mi piaccia oppure no. Il disaccordo, in questa fase, mi stimola. Ma una volta che la decisione viene presa, il dibattito finisce. Da quel momento in poi, lealtà significa eseguire la decisione come se fosse la tua propria. (Colin Powell)

Lealtà. Esiste una parola più nobile e trasparente per definire un rapporto tra due persone? (Fabrizio Caramagna)

La pratica di cinque cose in tutte le circostanze può costituire la perfetta virtù. Esse sono la solennità, generosità d’animo, sincerità, onestà e gentilezza. (Confucio)

La lealtà comprata col denaro, dal denaro può essere distrutta. (Lucio Anneo Seneca)

Il segreto di una buona vita è di avere le giuste lealtà e mantenerle nella giusta scala di valori. (Norman Thomas)

Una persona nasce con sentimenti di invidia e odio. Se cede a loro, lo condurranno alla violenza e al crimine, e ogni senso di lealtà e buona fede sarà abbandonato. (Xun Zi)

Potrei chiedere a me stessa. Un guerriero cosa fa. E se sotto l’armatura. Ho il coraggio, l’onestà e la lealtà. Il coraggio, l’onestà e la lealtà. (Carmen Consoli)

Aforismi su lealtà e rispetto

La lealtà va di pari passo con il rispetto, inteso come quella considerazione e quella premura che dobbiamo a noi stessi, alla nostra famiglia e agli altri. Una persona onesta resta fedele ai propri ideali cercando di non deludersi mai e cercando di non farlo con le persone che ha accanto.

Se si è sinceri e giusti, allora si riesce ad avere la stima delle altre persone. E questo è il dono più grande che si possa ricevere: gli aforismi e le citazioni su lealtà e rispetto che parlano di queste due caratteristiche così belle e importanti.

Sii umile come un filo d’erba, più tollerante di un albero, sempre offrendo rispetto agli altri e mai aspettarsi niente in cambio. (Chaitanya Mahaprabhu)

Il rispetto per noi stessi guida la nostra morale, il rispetto per gli altri guida le nostre maniere. (Laurence Sterne)

Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa più grande è rispettare te stesso. Solo in quel modo, solo con il rispetto di te stesso tu obblighi gli altri a rispettarti. (Fëdor Dostoevskij)

Rispetta i tuoi sforzi, rispetta te stesso. Il rispetto di sé porta all’autodisciplina. Quando hai entrambi saldamente sotto la cintura, questo è il vero potere. (Clint Eastwood)

Quando ti accontenti di essere semplicemente te stesso e non fai confronti o gareggi, tutti ti rispetteranno. (Lao Tzu)

Molti dei lati migliori di noi sono legati al nostro amore per la famiglia, che resta la misura della nostra solidità, perché misura il nostro senso di lealtà. (Haniel Long)

Non mi interessa che mi piaccia o non mi piaccia… Tutto quello che chiedo è che tu mi rispetti come essere umano. (Jackie Robinson)

L’allievo Tse Kung chiese: Esiste una parola che possa esser la norma di tutta una vita? Il maestro rispose: Questa parola è ‘reciprocità’. E cioè, non comportarti con gli altri come non vuoi che gli altri si comportino con te. (Confucio)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

Non avrai mai l’approvazione di qualcuno supplicandola. Quando sei sicuro del tuo proprio valore, il rispetto segue. (Mandy Hale)

Guarda certe persone: sono infelici perché hanno fatto compromessi su ogni punto, e non possono perdonarsi di aver fatto quei compromessi. Sanno che avrebbero potuto osare di più, e invece hanno dimostrato di essere dei vigliacchi. Hanno perso valore ai loro stessi occhi, hanno perso il rispetto di se stessi. Ecco cosa fa il compromesso. (Osho)

Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per sé stessi. (Tahar Ben Jelloun)

Segui sempre le 3 “R”: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le tue azioni. (Dalai Lama)

Frasi su lealtà e sincerità

Quando si dà fiducia a una persona ci si aspetta che quella sia sincera e che non ci deluda: per questo essere onesti significa anche essere autentici. Due aspetti molto belli del carattere di una persona che vengono raccontati dalle frasi su lealtà e sincerità scritte da pensatori e da pensatrici celebri. Gli aforsimi da dedicare alle persone più speciali che si conoscono.

La vera amicizia è fatta di fiducia, di lealtà e di indulgenza. (Ralph Waldo Emerson)

Immaginate nella vostra mente la persona onesta, leale, nobile che vorreste essere e cercate di somigliarle il più possibile… (Dale Carnegie)

La lealtà è il peso più leggero che uno si possa portare dietro. Ti fa essere te stesso e non ti costringe a portare una maschera: quella della convenienza. (Giuseppe D’Oria)

Il segreto di una buona vita è di avere le giuste lealtà e mantenerle nella giusta scala di valori. (Norman Thomas)

Se dici sempre la verità, non devi ricordare nulla. (Mark Twain)

Sincerità è cuore aperto. La si trova in pochissime persone: quella che si vede di solito è soltanto una sottile dissimulazione per accattivarsi la fiducia altrui. (François de La Rochefoucauld)

Puoi facilmente giudicare il carattere di un uomo da come tratta coloro che non possono far niente per lui. (Johann Wolfgang von Goethe)

Cinque cose costituiscono una virtù perfetta: la sobrietà, la magnanimità, la serietà, la sincerità e la gentilezza. (Confucio)

Uno dei modi più importanti di manifestare coerenza è di essere leali verso quelli che non sono presenti. Così facendo, ci costruiamo la fiducia di quelli che sono presenti. Quando difendiamo gli assenti, manteniamo la fiducia dei presenti. (Stephen Covey)

Penso che un amico sia qualcuno con cui puoi dividere le tue emozioni più intime, qualcuno che è disposto a rischiare l’amicizia pur di dirti quello che pensa tu non dovresti fare. Un vero amico è qualcuno che ci tiene tanto da dirmi cose che non voglio sentire. (Peter Gabriel)

La sincerità rende una persona mediocre migliore di un ipocrita di talento. (Charles Spurgeon)

La lealtà non può mai essere imposta con la forza, con la paura, con l’incertezza o con l’intimidazione. La lealtà deriva da una scelta che solo gli spiriti forti hanno il coraggio di fare. (Paulo Coelho)

La mancanza di lealtà è una delle maggiori cause di fallimento in ogni ambito della vita. (Napoleon Hill)

Vedo sul tuo volto la mappa dell’onore, della verità, della lealtà. (Enrico VI)

È una vecchia e vera massima che una goccia di miele cattura più mosche di un litro di fiele. Quindi, se vuoi conquistare un uomo alla tua causa, prima convincilo che sei suo amico sincero. (Abraham Lincoln)

Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando lo vorrai

Poi vivremo come sai

Solo di sincerità

Di amore e di fiducia

Poi sarà quel che sarà

(Adriano Celentano – L’emozione non ha voce)

Frasi sulla correttezza delle persone

Essere corretti è un grande pregio, perché significa essere talmente leali da mettere la giustizia e l’irreprensibilità al primo posto. Individui così sono scrupolosi e onesti e vengono descritti molto bene dalle frasi sulla correttezza delle persone: le più belle e vere.