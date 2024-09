Tutti i consigli utili per iniziare il nuovo anno scolastico con il piede giusto: i capi da acquistare per scongiurare i musi lunghi e partire con un buon quantitativo di stile

Fonte: Getty Images Victoria Justice

Ogni nuovo inizio – e di qualsiasi natura esso sia – porta con sé una sottile nebbia di malinconia di fondo, a contrastare debolmente il pieno di adrenalina che generalmente lo mette in moto. Archiviare bei ricordi può risultare un processo davvero complicato, specie se quelli in questione riguardano sole, mare e assoluta spensieratezza. L’estate è quasi giunta ai titoli di coda, e questo è senz’altro un boccone amaro da deglutire, ma per moltissimi è settembre a costituire il momento decisivo in fatto di ripartenze: non esiste davvero momento migliore per apportare alla propria routine piccoli o grandi cambiamenti che si ponderavano da tempo, carichi della motivazione che solo una meritata vacanza può regalare.

La routine giornaliera prenderà ben presto ad assumere nuovamente ritmi familiari, scandita da impegni e piaceri, ed il ritorno in ufficio e dietro ai banchi di scuola è ovviamente più vicino che mai. Come arginare, dunque, più o meno efficacemente la malinconia da rientro in città? Puntando tutta l’attenzione sullo stile, e sulle tendenze moda che a breve prenderemo ad amare.

Back to school: come affrontarlo bene grazie alle nuove tendenze fashion

Concentrarsi sul look può costituire senza dubbio un infallibile escamotage per iniziare il nuovo anno scolastico con il piede giusto, lontano quanto più possibile dal malumore. D’altronde si sa: non esiste niente di meglio che una lunga sessione di shopping curativo per mantenere alto l’umore. In questo caso, poi, il vantaggio è persino doppio se lo si pensa nella costruttiva ottica del rinnovare il guardaroba per la scuola.

Generalmente le mise dedicate al rientro al lavoro e dietro ai banchi giocano tutto sulla semplicità: pratici ma accurati al contempo essi si collocano nella categoria del cosiddetto casual-chic, poco casualmente il prediletto delle star, che non mancano di fornire preziosi suggerimenti in materia. Via libera quindi a capispalla quali giacche e camicie, jeans e pantaloni dalla vestibilità comoda, gonne lunghe e corte, abiti midi, pullover, sneakers, ballerine e mocassini. In quanto agli accessori largo spazio a tutte le borse a spalla, alle tote bag ultra capienti, agli zaini zeppi di tasche e taschini. Guardando allo scenario moda attuale si riscontra una dominanza dei toni neutri e di tutte quelle nuance classiche che non accennano a scomparire, intervallate da guizzi di colore solo sporadici.

Del tutto impossibile, poi, non aver notato la recente ascesa degli ensemble di gusto mannish: gli audaci accostamenti femminile-maschile sono al momento tra i preferiti delle vip, che non stentano a mixare con grande maestria capi tipicamente da donna a pezzi rubati al guardaroba di lui.

Se non è affatto raro vedere gonne a tubino abbinate sempre più di frequente a blazer e bomber da uomo, ora indossare interi completi maschili dal taglio sartoriale appaiati a tacchi e sandali con cinturino non sconvolge neanche un po’. Sullo stesso filone le più giovani possono optare, in occasione del rientro a scuola, per l’ormai classico stile college – preppy, per essere più precisi – e sulle tute sportive dal sapore anni Novanta che attualmente reggono la tendenza athleisure.

Ebbene sì, con una puntualità del tutto invidiabile (a ricordare per filo e per segno il suono della campanella al cambio dell’ora) quei capi che strizzano l’occhio all’immaginario tipico dei college americani riprendono ad invadere le strade, ai primi cenni d’autunno.

Come non rischiare di ricordare fin troppo sfacciatamente una controfigura mal riuscita di uno dei personaggi di Wild Child? Il segreto verte sul saper mixare pezzi diversi, che spazino dal tessuto jeans tanto in voga al sartoriale.

Insomma diventare le prime della classe, almeno partendo dallo stile, sarà un gioco da ragazzi con il giusto quantitativo di ispirazione fashion: di seguito tutti gli spunti più interessanti rubati alle celebrities.

Victoria Justice

Prendendo come impronta lo stile collegiale tanto in voga ecco uno spunto interessante fornitoci da Victoria Justice: il compito di rappresentare il capo cardine del look per il fatidico back to school nel suo caso è costituito dal capospalla, un bomber bicolore che ricorda perfettamente gli studenti che nelle nostre pellicole anni ’90 preferite facevano parte della squadra di baseball del liceo.

Catalizzando questo l’attenzione va da sé come il resto dell’outfit debba essere semplice quanto più possibile: un paio di jeans comodi ed una t-shirt basica risultano essere adattissimi allo scopo.

Anya-Taylor Joy

Amanti delle gonne all’appello: la mise di Anya-Taylor Joy ritratta in foto pare essere la soluzione perfetta per indossarne una, senza problema alcuno, anche dietro ai banchi di scuola.

Quella dell’attrice vanta una strategica linea ad “A”, una lunghezza che non sconvolge, un lavaggio scuro ed una fila di bottoni sul davanti. L’idea potrebbe essere quella di accostarla ad una camicia, magari anche semplice e leggermente oversize.

Lily Collins

Nostra recente fonte primaria di ispirazione modaiola, ecco puntualissimo uno spunto provenire dalla protagonista di Emily in Paris: Lily Collins sembra sapere esattamente come si ravvivano dei jeans altrimenti fin troppo anonimi.

Anche qui il merito è tutto del capospalla, un blazer con spalle squadrate scelto in misura cropped e dalla trama scozzese. Una volta aggiunte delle ballerine ai piedi il gioco sarà fatto.

Chiara Ferragni

La gonna cargo è tuttora una delle tendenze più forti del periodo, e Chiara Ferragni ne è pienamente consapevole.

Quella in questione è sapientemente stata appaiata a degli anfibi e ad un pullover grigio a costine, una scelta furba se si guarda al clima ballerino che caratterizza generalmente l’arrivo della stagione autunnale.

Sydney Sweeney

Come appreso dalla rassegna dei trend maggiormente in auge al momento secondo TikTok, il double denim è senz’altro una moda alla quale dare una chance nei prossimi mesi. È Sydney Sweeney ad ispirarci al proposito, optando per un look interamente in tessuto jeans.

Di jeans è la giacca dal volume XXL, la camicia anch’essa dalle fattezze oversize ed, ovviamente, il jeans. Delle sneakers sono da considerarsi letteralmente perfette per chiudere un look del genere, d’effetto senza troppo sforzo.

Kendall Jenner

Come anticipato qualche riga sopra l’athleisure si sta pian piano affermando tra le estetiche più gettonate, sdoganata dalle star per le strade nel proprio tempo libero praticamente da sempre.

Kendall Jenner è certamente da annoverare tra le più grandi esperte della tendenza, sinceramente appassionata di sport da tutta la vita. In occasione della finale di ginnastica delle Olimpiadi aveva optato infatti per un look patriottico, indossando un bomber con zip firmato Polo Ralph Lauren e ricoperto di toppe e stemmi.

Al di sotto di questo spiccava una maglietta bianca ed il berretto da baseball coordinato costituiva soltanto la ciliegina sulla torta. Ebbene, ecco servito l’outfit ideale per un back to school in piena regola, da terminare con un blue jeans a gamba dritta e delle scarpe da tennis.