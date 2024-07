Da Jessica Alba a Emily Ratajkowski, il look mannish impazza tutto lo chic tomboy

Avvistata nuova potenziale ossessione del popolo di fashion addicted all'ascolto: questa estate la moda si fa più genderless che mai. Chi ha detto che non si possa apparire femminili persino attingendo liberamente dal guardaroba maschile, specie se il malcapitato di turno è il nostro lui e la tentazione di disporre di nuovi capi ogni giorno è irrefrenabile? Nessuno, e questo le star paiono averlo capito con largo anticipo. Non è raro, infatti, scorgere per le strade le nostre muse di sempre avvolte in look insoliti a primo impatto, di stampo prettamente mannish. Oggi più che mai il mondo della moda ha assunto connotati ibridi, facendosi veicolo del concetto di libertà in senso assoluto e scardinando così limiti oramai obsoleti. Insomma, il fashion è una cosa seria, un prezioso mezzo d'espressione alla portata di tutti. Una rivoluzione invero in atto da anni, iniziata addirittura negli anni '30 con il sostanziale contributo di Amelia Earhart: di chi parliamo? Della prima aviatrice della storia, nonché la primissima donna ad aver attraversato totalmente da sola l’Oceano Atlantico. Le mise maschili da lei esibite incarnavano alla perfezione il suo spirito audace ed anticonformista, e suscitavano ovviamente la disapprovazione generale. Ai giorni nostri le cose fortunatamente non sono solo cambiate, ma - volendo avvalersi di una certa frivolezza - concedere una chance allo stile chic tomboy è quasi obbligatorio.