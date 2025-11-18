Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Tra le presunte imminenti nozze con il nuovo amore — Bastian Müller — e la fine del suo vecchio matrimonio, Ilary Blasi ha attualmente i riflettori puntati addosso. È innegabile, non passa giorno in cui non si parli di lei, e ora anche per un altro interessantissimo progetto: la conduttrice romana ha infatti celebrato una inaspettata collaborazione con Bata con un evento speciale nel cuore di Milano, ed ha scelto il total black per ribadire ancora una volta la propria firma distintiva.

Ilary Blasi, l’amore (per il total black) e le scarpe: l’evento Bata a Milano

Con il suo solito ampio sorriso e l’andatura elegante, Ilary Blasi ha è stata la grande protagonista del cocktail party organizzato a Milano insieme a Bata per celebrare la loro recente collaborazione.

Inutile dire che per l’importante occasione la conduttrice di origini romane, da buona appassionata di scarpe, abbia indossato orgogliosamente degli stivali del gigante ceco, un paio decisamente grintoso e di tendenza: stiamo parlando di quel modello a metà polpaccio, il tacco basso ed il gambale largo e morbido, quasi slouchy, attualmente tanto popolare.

In perfetto accordo con le calzature scelte, poi, ecco un outfit total black da manuale che ben rappresenta lo stile sofisticato a cui ci ha abituati negli ultimi tempi: adagiato sopra a maglioncino dolcevita e skinny jeans, ad attirare l’attenzione è stato in particolare il suo blazer monopetto in stile smoking, con tanto di revers satinati e tasche a filetto a contrasto. Un accento mannish degno di nota, che ha senza dubbio conferito un certo carisma alla mise.

Insomma, Ilary Blasi è il nuovo volto del brand e ha dimostrato di aver preso la questione molto a cuore, incarnando appieno il messaggio che si intende veicolare: come si è capito, del resto, Ilary Blasi x Bata è un invito a vivere la moda con genuinità, una buona dose di leggerezza e tanta personalità.

Proprio per questo le proposte selezionate che dovrebbero contribuire a tale scopo vanno da praticissimi stivaletti dalla suola chunky ad intramontabili biker boots, da décolleté scintillanti a slingback ad effetto vinile. Opzioni diverse, per attitude diverse.

Ilary Blasi, fissata la data del divorzio da Totti e anche quella del matrimonio con Bastian Müller

Una notizia che non può che fare un certo effetto: sarà finalmente ufficiale nel marzo 2026 il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La data prescelta dovrebbe essere precisamente il 21 marzo, a quanto si vocifera, ma nessuna conferma, almeno sino ad ora, è provenuta dai diretti interessati.

Sembrerebbe però che tra i piani della conduttrice vi sia quello di risposarsi molto presto: come sappiamo al suo fianco da ormai tre anni c’è Bastian Müller, imprenditore tedesco che le avrebbe chiesto la mano e proprio durante la chiacchieratissima vacanza sul Lago di Como della scorsa primavera. È facile crederlo, dato che la coppia appare sempre più complice e affiatata anche sui social. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe addirittura già una data per le nozze: pare che i due si giureranno amore eterno entro la prima settimana di giugno. La puntuale dimostrazione, questa, che dopo la pioggia torna sempre il sereno.

