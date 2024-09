Festival di Venezia, da Lady Gaga a Giulia De Lellis: i look casual che non ti aspetti sul red carpet

Mai come in questo periodo dell’anno - forse il più atteso in assoluto -si fa ospite di un incessante quanto caotico andirivieni di approdi stellari: ebbene sì, come da tradizione le sponde della Laguna sono adibite alla stregua di una grande passerella, dove volti noti (o quasi) si sfidano a colpi di stile. Dopo la prima settimana il red carpet srotolato in occasione dellaè decisamente saturo di fashion, ma la misura non può essere considerata colma almeno sino al prossimo 7 settembre. Insomma i giochi sono ancora aperti, e dall'aeroporto al molo star italiane ed internazionali seguitano a sfoderare i propri migliori look. Ma chi dice che questi siano capaci di solo ostentato sfarzo? Il tasso di casual-chic riscontrato è invero molto alto, e pare metterle d’accordo proprio tutte.