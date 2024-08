Borse all’uncinetto: ecco i modelli più chic dell’estate 2024

Fonte: Getty Images Modelli di borse all'uncinetto da mettere in estate

La borsa all’uncinetto è un accessorio che d’estate va alla grandissima: su quale orientarsi se vogliamo essere sicure di scegliere il modello perfetto? Ecco qui qualche consiglio per voi!

Modelli di borse all’uncinetto per l’estate: come scegliere quella giusta

Su internet, da Youtube a Pinterest, potete trovare tantissimi tutorial e cartamodelli per realizzare da voi le vostre borse. Scegliete il modello più adatto a voi tenendo conto di:

Capienza

A seconda di quello che dovete portare con voi, valutate la dimensione della borsa che decidete di realizzare o acquistare: piccole e coloratissime come pochette serali o da aperitivo, grandi e capienti come borsa da mare, proprio da portare in spiaggia in alternativa a quella di paglia.

Colore

Il colore è bellissimo per questo genere di borse! Fatevi guidare dai vostri gusti: al mare è bello osare anche con qualcosa di vistoso e coloratissimo, da usare come nota di colore nell’insieme del vostro outfit.

Motivo del crochet

Il motivo del crochet varia da modello a modello: anche alcune delle grandi griffes di moda ne ha realizzate di bellissime con il logo ricamato, ma, ovviamente non è fondamentale per fare un figurone!

Modelli di borse all’uncinetto per l’estate

La borsa da viaggio

Perfetta, non solo da viaggio, ma anche per il mare: grande e capiente, è ideale se volete partire e andare in vacanza con stile! Il mio consiglio è di sceglierla con i manici robusti e ben foderata internamente, in modo che resista bene se volete riempirla. Il rischio infatti, dal momento che la borsa è grande, è che il crochet si tiri e si strappi.

La borsa al gomito con manici di legno

Se volete aggiungere un tocco diverso alla vostra borsa, potete optare per un modello con i manici in legno, che la rendono vivace ed estiva. In questo caso, è deliziosa anche realizzata in quadrati crochet di colori diversi.

La shopper a spalla

Se avete buona manualità, potete realizzare una bellissima shopper da portare a spalla nel colore che desiderate! Il bello di questo genere di borse è che sono capienti, ma leggerissime e che potete, in caso di necessità, valutare di lavarle.

La borsa a rete

La borsa a rete è un must have estivo ormai da qualche stagione. Perfetta per un giro al mercato, per inserire le compere, ma anche per mettere tutto quello che vi serve per il mare e la spiaggia. Se le maglie della rete sono larghe, vi consiglio di inserire una pochette all’interno della borsa, in modo da non perdere eventuali oggetti piccoli che potrebbero infilarsi tra le maglie.

La borsa stile Longchamp

La borsa in stile Longchamp, che può essere quindi ripiegata e riposta, è una bellissima idea per un accessorio che occupa poco spazio e che quindi può essere comodamente infilato in valigia, aggiungendo un tocco chic al vostro look.

Borse all’uncinetto firmate

La pochette mignon di Miu Miu

Miu Miu ha realizzato una serie di borse da spiaggia, tra cui la pochettina che vedete sotto, ma anche altri modelli dalla classica forma hobo, o a shopper in colori soft e naturali, ma anche super pop o classici dell’estate come bianco, blu e rosso.

La shopper da spiaggia di Twin Set

Grande e capiente, perfetta per la spiaggia, ma anche per una passeggiata estiva in città. Potete sceglierla in una sfumatura che stacchi completamente dal vostro outfit, oppure coordinarla per un look più sofisticato.

La borsa in rete di Prada

La borsa in rete di Prada è al braccio delle influencer ormai da più di qualche stagione: rivista in tantissimi colori diversi, da abbinare a cappellini coordinati e abiti fluidi e morbidissimi, è un’ottima idea per un look estivo d’effetto, sia al mare che in città.