Ciao Angela, cosa potrei mettermi per restare fresca ma sentirmi in ordine anche in casa? Servono idee! Grazie!

Chi ha detto che siccome stiamo in casa dobbiamo rinunciare ad essere femminili e ad indossare qualche abitino grazioso ed estivo? Ecco qualche idea di look portabile non appena le temperature si scalderanno, anche semplicemente per restare in casa, ma sentendoci in ordine!

Abitini estivi e chic, idee di look: nel dubbio, scegliete le righe

Le righe sono una fantasia molto estiva, che possiamo indossare tranquillamente per aggiungere un tocco bon ton anche al più casual dei look! Le evergreen? Quelle che prevedono un po’ di bianco: bianco e blu, bianco e rosso, bianco e azzurro, ma anche bianco e rosa o bianco e nero!

Abitini estivi e chic, idee di look: spalle scoperte

Se in casa amate sentirvi comode, avete poco seno e non portate volentieri il reggiseno, potete tranquillamente permettervi un abitino con le spalle scoperte. L’importante è che la fantasia e il tessuto siano coprenti abbastanza in caso dell’arrivo di un corriere inaspettato!

Abitini estivi e chic, idee di look: balze e volant

Romantici e chic, se messi a piccole dosi, balze e volant possono essere la nota glamour nel vostro look da casa. Attenzione alle mamme con bambini: le balze non restano aderenti al corpo, quindi se siete alle prese con un lavoretto a tempera dei vostri pargoli… meglio evitare!

Abitini estivi e chic, idee di look: adattate la lunghezza alle vostre esigenze

Anzi, non solo alle vostre esigenze, ma anche al vostro stile e al vostro gusto: se preferite tenere le gambe coperte, optate per lunghezze anche alla caviglia. In fondo, soprattutto in casa, è bene stare comode! Altrimenti andrà benissimo anche una lunghezza midi o appena sotto al ginocchio. Idem dicasi per le maniche: se preferite coprire le braccia, potete optare per modelli con maniche a corolla, svasate e leggere, che non costringono e non si allacciano ai polsi come quelle di una camicia, permettendovi di essere comode pur rimanendo chic!