Look da casa: anche l’homewear diventa stiloso

In questi mesi in cui siamo stati più o meno costretti a restare a casa, mi sono resa conto di aver ricevuto tantissime richieste da parte di donne di qualunque età che mi domandavano la ricetta perfetta per vestirsi in casa con stile. È stata proprio una richiesta trasversale: dalle mamme con bimbi piccoli o neonati, a quelle con figli adolescenti, alle donne single, alle anta girls che non volevano rinunciare a qualche dettaglio di classe, anche tra le mura domestiche.

Molte di noi, negli ultimi due anni, hanno fatto di necessità virtù e hanno riprogrammato il proprio lavoro per gestirlo da casa: questi significa che escono meno spesso e che la tentazione della tutona da indossare struccate sia molto forte. Bene: la tuta ragazze ci sta, può anche essere molto glam, ma va sempre condita da una buona dose di amor proprio! E non dimenticate che ci sono dei capi furbi con cui accessoriare la vostra tuta che possono rendervi eleganti con poco sforzo. Vediamo qualche idea insieme!

Come vestirsi in casa con stile: la tuta smart

La tuta in casa va benissimo, anche perché, se indossata con una t-shirt bianca basic, potete tranquillamente usarla anche per uscire di casa, per una commissione veloce dell’ultimo minuto o per andare a prendere i bambini a scuola o portare a spasso il cane. L’importante è coordinare sempre il pezzo sopra e il pezzo sotto e avere sempre i capelli puliti o quanto meno in ordine.

Come vestirsi in casa con stile: leggins e canotta

Se amate stare comode o non siete freddolose, i leggins possono fare al caso vostro, perché sono pratici e comodi. Sapete che non mi piacciono particolarmente portati fuori di casa, quindi un look del genere sarà adatto solo tra le mura domestiche.

Come vestirsi in casa con stile: look sportivo

Una tuta con la felpa con il cappuccio oppure a girocollo e un paio di pantaloni felpati, magari senza il polsino sotto, sono adatti a qualsiasi fisionomia. Scegliete il colore a seconda dei vostri gusti e di quanto amate sentirvi pratiche e comode. Considerate inoltre anche i vostri capi spalla quando scegliete i vostri look sportivi e vedete al punto che segue…

Come vestirsi in casa con stile: il capo spalla

È vero che in casa il cappotto non si porta, ma è facile che si debba uscire al volo per una commissione mentre si è in casa con la tuta addosso. Ecco perché la scelta del capo spalla è fondamentale: il piumino, a meno che non sia un modello XXL, non mi fa impazzire. Trovo molto più stiloso un cappotto, da portare con nonchalance anche sopra la tuta, magari optano per un colore confetto o neutro. Alla fine, per essere eleganti basta davvero poco!