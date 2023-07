Abito off the shoulders, ecco come abbinarlo

Fonte: Getty Images, Gaelle, Velasca, Unisa Isabel Marant

L’abito off the shoulders è l’abito che si indossa a spalle scoperte. E’ un capo romantico, sia estivo che primaverile. A me personalmente piace moltissimo, perché trovo che sia un compromesso elegante e grazioso tra lo stare freschi e il non scoprirsi troppo. In questo post vi farò vedere cinque modi diversi per indossarlo con stile.

Idee look abito off the shoulders

Casual

Per indossarlo così non ci vuole poi molto: bastano una borsa da giorno e un paio di sandali. Per quanto riguarda il colore, io preferisco i toni neutri: rosa antico, bianco, beige, grigio, tutti i toni pastello, ma nessuno vi vieta di osare con un colore più squillante e deciso! Potete portare i capelli sciolti e farli ricadere davanti, oppure raccoglierli e far vedere la linea del collo. Io sono dell’idea che il décolleté vada lasciato libero, quindi potete evitare le collane.

Fonte: Getty Images

Lungo

Da indossare anche con un sandalo alto per un look più sofisticato. In questo caso, optate per una borsa più piccola, una pochette o una tracollina mignon.

Fonte: Getty Images, Gaelle, Velasca, Unisa Isabel Marant

In fantasia

La versione in fantasia, soprattutto se è una microfantasia a fiori, mi ricorda tanto “La casa nella prateria”. Nulla di male se volete un look super romantico, ma se preferite qualcosa di più grintoso, allora dovete puntare sugli accessori: via libera a ballerine rock con le fibbie larghe, al nero e, se non stona con il clima, agli anfibi leggeri. In alternativa, sneakers e maxi bag.

Fonte: Getty Images

Elegante

Se volete indossare l’abito off the shoulders in versione elegante, sceglietene uno che abbia la rouche più lunga, in modo che scenda e svolazzi un po’ di più. Un paio di saldali alti, anche gioiello, vanno benissimo. Non dimenticate: accessori piccoli.

Fonte: Getty Images

Corto

Perfetto sia per il mare, sia per l’afa cittadina. Indossatelo con un sandalo rasoterra, una borsa da giorno grande o media e un gran paio di occhialoni da sole. Io sono per i capelli raccolti, ma solo per una questione di praticità: fanno meno caldo!

Quando indossare abito off the shoulders

A mio avviso, questo modello di abito non è adatto per una cerimonia. È comunque un capo che nasce casual, soprattutto se in fantasia o con rouches e volants. È perfetto invece per serate eleganti ma di natura meno formale, come aperitivi in spiaggia, serate tra amici o occasioni più easy.

Fonte: Getty Images

A chi sta bene abito off the shoulders

Questo genere di abito è perfetto se volete evidenziare la linea delle spalle. Questo però non significa che chi non ha come punto di forza le spalle non possa metterlo, anzi. Se volete aprire le spalle, l’ideale sarà sceglierlo con fantasie come le linee orizzontali, oppure con un volant sulla scollatura, che quindi orienterà lo sguardo verso l’esterno. Se invece l’obiettivo è quello di chiudere le spalle, allora preferite un modello in tinta unita in toni scuri, con fantasie piccole oppure con righe verticali. Evitate qualunque applicazione sulle spalle e, per dirottare l’attenzione, potete indossare una collana, che ricada davanti, ma anche dietro, sulle spalle.