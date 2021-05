editato in: da

Mi piacciono tanto le collane dorate che adesso vanno tanto, ma non so come portarle: mi dai qualche idea?

Le collane dorate vanno tantissimo quest’anno: grandi, piccole, sottili, corte o lunghe, portate da sole, o multifilo. Vediamo insieme qualche idea graziosa su come abbinarle.

Collana dorata, come portarla con stile: scegliete toni neutri

Per farla risaltare al massimo, scegliete capi dai toni neutri, come il grigio o il bianco, se non la indossate a pelle. Adesso vanno moltissimo quelle fatte a catena, corte e che impreziosiscono il collo. Personalmente mi piacciono molto, ma fate in modo che siano l’unico accessorio strong del vostro look, perché altrimenti l’effetto risulta troppo ricco e pesante.

Collana dorata, come portarla con stile: con la marinière

La collana dorata portata con la maglia a righe è una garanzia: potete sceglierla lunga o corta, ma anche a più fili e potete giocare con tante lunghezze diverse. La cosa importante è non strafare, quindi, se le collante sono tante, meglio che siano tutte sottili, sempre per evitare che l’insieme risulti sovraccarico.

Collana dorata, come portarla con stile: con altre collane non dorate

Mescolatela ad altre collane, non necessariamente dorate, ma che magari riprendano i colori del vostro abbigliamento. Andando verso l’estate, un modo molto glam di portarle è con altre collanine in pietre colorate, anche con ciondoli divertenti, lunghe o corte. Vi raccomando: dosate la lunghezza a seconda della scollatura della maglia, in modo che non si sovrappongano troppi elementi tra loro.

Collana dorata, come portarla con stile: con top asimmetrici

Se amate scollature particolari e asimmetrie, preferite collane che scendano un po’ più lunghe sulla scollatura, in modo da riempirla in modo omogeneo. Ricordate poi che una semplice collana dorata sarà perfetta per impreziosire una t-shirt bianca e un blazer, quindi per rendere speciali anche i capi più basic. Se siete indecise sui colori da indossare con l’oro, tenete presente che tutti i colori caldi funzionano, ma anche quelli freddi nelle tonalità più soft e polverose.