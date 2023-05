Abbinamenti beige in versione estiva, consigli di look

Fonte: 123RF Come abbinare il biege in versione estiva

Il beige è un colore che mi piace tutto l’anno, sia d’estate che d’inverno. È luminoso e a seconda delle tonalità con le quali lo si abbina può davvero essere indossato indipendentemente dalla stagione. C’è da dire che, mentre d’inverno il cappotto beige spopola, d’estate il beige sabbia la fa davvero da padrone. Vediamo insieme con che colori abbinarlo in versione estiva.

Come abbinare il beige in estate

Con i toni pastello

Molto fine, sia che lo portiate con l‘azzurro, sia con il rosa, sia con verde o giallo chiaro, essendo un colore neutro si sposa bene con tutti questi toni. Il mio consiglio come sempre è quello di non mescolare troppo i colori: sceglietene uno e declinate su quella sfumatura il vostro outfit.

Con il denim

Il jeans sta bene sempre, con il beige ancora di più, soprattutto in chiave estiva. Se mettete un capo in denim accostato ad un altro beige, vedrete che l’effetto non potrà che essere super chic.

Con il nero

Elegante e sobrio, con il nero è difficile sbagliare. Va bene per schiarire un po’ il classico tubino nero, oppure per dare un po’ di luce ad un pantalone a sigaretta in ufficio. Illuminate il tutto con gioielli dorati e trucco nude. L’effetto sarà molto chic!

Con il bianco

Credo che sia una coppia estiva infallibile: abito beige con t-shirt bianca o pantalone in lino con camicia bianca non passeranno mai di moda e sono molto raffinati sia in città che al mare. Aggiungeteci un tocco di colore, come una collana in corallo, o una pochette verde arcadia (uno dei colori pantone della stagione) e vedete come darete tono a tutto il look.

Con la marinière

Anche questo è un classico. Il pantalone chinos tagliato a uomo portato con marinière e il blazer blu è un must che sta bene a qualunque età (perfino alle bambine!) e non stanca mai. Da indossare rigorosamente con scarpe basse e accessori comodi e casual.

Occasioni per indossare il beige in estate

