T-bag: la borsa fai da te che ricicla le vecchie t-shirt

Fonte: iStock Come fare una t-bag da una vecchia t-shirt

Una bella t-bag è l’accessorio imprescindibile per andare a fare la spesa, ma anche per un pomeriggio di shopping con le amiche, per una giornata al mare o per andare in palestra. In commercio ce ne sono di tantissimi modelli, dai colori vivaci e dalle diverse dimensioni, per venire incontro ad ogni esigenza. E ormai ce l’hanno davvero tutti, perché è versatile e utilissima. Perché non farne una in casa? Ci vuole davvero pochissimo: tutto ciò di cui avrete bisogno è una vecchia t-shirt. Ebbene sì, chiunque ha nell’armadio una maglietta che non usa più. E trasformarla in una t-bag è un gioco da ragazzi, un’ottima idea sia per riutilizzare i vostri capi più vecchi che per avere una nuova borsa a costo zero. Vediamo come fare.

Perché riciclare le vecchie t-shirt

A tinta unita o con stampe divertentissime, all’ultima moda o dalle linee semplici: ogni armadio che si rispetti vanta una bella selezione di t-shirt, il capo d’abbigliamento più amato per l’estate, vista la sua versatilità. Le magliette a maniche corte sono perfette da indossare sopra un jeans o una gonna, quando le temperature finalmente iniziano a salire e arriva il momento di fare il cambio stagione. Alcune di esse vi avranno accompagnato per molti anni, altre – magari più a buon mercato – saranno durate solo qualche mese. Alla fine, inevitabilmente, le t-shirt si rovinano ed è tempo di gettarle per fare spazio a qualcosa di nuovo.

Le vecchie magliette, tuttavia, possono avere una seconda vita: in ottica di riciclo, ci sono tantissime idee per sfruttarle ancora un po’. Perché farlo? Innanzitutto, per fare del bene all’ambiente evitando di buttare tra i rifiuti qualcosa che può ancora avere una sua utilità. E poi perché così potrete risparmiare qualcosa, sia che decidiate di usare le t-shirt come panni per togliere la polvere o che invece vogliate farne qualcosa di più ambizioso, lasciandovi guidare dalla fantasia. Oggi vedremo come riciclare queste magliette ormai logore per trasformarle in una t-bag, da portare sempre con voi per fare la spesa.

T-shirt, come ricavarne una t-bag

La prima cosa fare è tuffarsi nell’armadio e cercare tutte le vecchie t-shirt che ormai non usate più: prendete quelle più rovinate e scolorite, che giacciono da tempo in fondo ad un cassetto in attesa di essere gettate via, oppure quella maglietta che non vi sta più o che – nonostante sia ancora buona – non vi decidete mai ad indossare. Una volta fatta pulizia del vostro guardaroba (lasciando spazio per qualche nuovo acquisto), potete dedicarvi al fai-da-te e ricavare delle bellissime t-bag da quelli che sono ormai capi inutilizzabili. In questo modo avrete le vostre t-shirt preferite di nuovo con voi, pronte per accompagnarvi tanti anni ancora. Come fare?

Ci sono diverse tecniche in cui potete cimentarvi, alcune alla portata di tutti, altre che richiedono qualche piccola abilità nel cucito. In ogni caso, fare una t-bag è davvero facilissimo, anche quando si richiede l’impiego della macchina da cucire. Una delle più semplici da realizzare, addirittura, prevede solamente l’uso di forbici da sarta: niente ago e filo, cosa potrebbe esserci di meglio? Per iniziare, prendete la vostra t-shirt e sistematela sul tavolo ben aperta, con la parte davanti rivolta verso l’alto, stirandola con le mani per tutta la sua lunghezza.

Con le forbici, tagliate via le maniche e il collo per realizzare quelli che diventeranno i manici della vostra borsa: potete farlo nel modo che preferite, lasciando le spalline più o meno larghe e praticando uno scollo della profondità che vi sembra più adatta alle vostre esigenze. A questo punto, spostatevi sul bordo inferiore della maglia e tagliate delle frange di circa un paio di cm di larghezza e di 4-5 cm di lunghezza. Annodatele insieme l’una dopo l’altra, così da creare il fondo della t-bag: fate attenzione a stringere con cura i nodi, in modo che la borsa sia più resistente. E ora non vi resta che metterla alla prova la prossima volta che andrete al supermercato.

Le t-bag più originali fai-da-te

Avete visto com’è semplice fare una t-bag recuperando vecchie t-shirt? Ora scopriamo qualche altra tecnica per avere tantissime borse originali a casa, una per ogni occasione. Se volete un modello in grado di reggere pesi importanti, le frange non sono l’idea migliore perché potrebbero cedere – soprattutto con il passare del tempo e l’uso frequente. In questo caso, meglio cimentarsi con ago e filo, ma sempre in maniera semplicissima. Dopo aver disteso la maglia davanti a voi, tagliate via le maniche e il collo come in precedenza. Invece di fare le frange, però, prendete del filo di cotone dello stesso colore della t-shirt e cucite il bordo inferiore, realizzando così il fondo della borsa.

Per un modello più originale ancora, dopo aver preparato la t-bag come già visto (con le frange o con la cucitura, a seconda delle vostre esigenze), potete divertirvi con qualche personalizzazione. Ad esempio, un’idea molto carina consiste nel realizzare una borsa a rete, proprio come quelle molto in voga per fare la spesa. È facilissimo, basta solo avere un po’ di pazienza: stendete la vostra t-bag sul tavolo e con una matita per tessuti disegnate delle lineette di circa 3-4cm su tutta la larghezza, lasciando un po’ di spazio tra l’una e l’altra. Proseguite dal basso verso l’alto, occupando tutto il tessuto con file di lineette separate di 3-4 cm l’una. Quindi prendete le forbici e praticate dei tagli seguendo il disegno, in modo da avere numerosi buchi sulla borsa.

Naturalmente, questa è solo una delle tante idee per personalizzare una t-bag. Potete anche decidere di colorarla o di disegnarvi sopra qualcosa di divertente. Se non avete particolari abilità manuali, c’è un modo davvero simpatico per decorare la vostra borsa: prendete una mela e tagliatela a metà, quindi intingetela in un piatto dove avrete versato dei colori a tempera e usatela come stampino per dare un tocco di allegria al tessuto. Naturalmente, mescolando più colori insieme avrete un risultato arcobaleno davvero delizioso. Oppure, usando ago e filo, applicate delle paillettes, dei bottoni o altri piccoli oggetti decorativi per avere una borsa unica al mondo.