Miu Miu gioca con gli elementi del mondo della marineria

Sole, mare, luce e voglia di stare all’aria aperta per un’estate mai tanto attesa come in questo anno.

Per chi ama sfoggiare look sempre nuovi e sorprendenti, Miuccia Prada ha creato una collezione per l’estate 2021 davvero fresca e vezzosa.

Miu Miu Maritime 2021 lavora su elementi distintivi di un classico dell’estate, lo stile navy, ne interpreta i colori, gli emblemi e gli atteggiamenti con un twist contemporaneo, inusuale e giocoso.

La parola d’ordine? Libertà.

Libertà di viaggiare, di sognare, di stare comode e di esprimere il proprio stile. Miuccia Prada propone così una linea di abbigliamento estivo alla scoperta di una moda spirtitosa, ma che non rinuncia mai alla femminilità.

L’idea nasce dall’abbigliamento classico e dal sapore vagamente retrò dello stile Marinare, a cui viene aggiunta la grazia tipica del brand. Il risultato è una linea di capi dalla vestibilità unica, ma che comunica uno charme d’altri tempi.

Filo conduttore sono le righe, che richiamano lo stile sailor e regalano carattere alla collezione ricca di lavorazioni artigianali sapientemente pensate per enfatizzare il carattere “archetipo” dello spirito marinaro.

Miu Miu Maritima è stata raccontata attraverso le foto di Johnny Dufort, con un equipaggio tutto al femminile immortalato nell’iconica Plage de Bon-Secours a Saint Malo, un luogo magico e romantico in cui l’essere umano può entrare in stretto contatto con la natura.

Abiti freschi e vezzosi, dove tratti tradizionalmente maschili, come il colletto marinière o le spalle ampie, si fondono con particolari femminili, come le maniche dolcemente arrotondate, il pizzo ed i fiocchi per dare vita a sorprendenti armonie.

Particolari presi in prestito dai completi dei bimbi e dallo stile casual del passato suscitano oggi un senso di spensieratezza e vacanza.

I tessuti sono freschi, leggeri: satin a pois, popeline, denim – in blu marino, bianco, rosa pallidissimo e rosso.

Sono l’ideale per godersi i viaggi estivi in completa libertà e scoprire le avventure che il mondo ha in serbo per ognuna di noi.

Miu Miu ci invita ad esplorare il più classico degli stili estivi, in chiave contemporanea, guardando il mondo secondo nuovi orizzonti. “La costa non segna la fine della terra, ma l’inizio di sorprendenti novità.”

É il momento di uscire e di riscoprire le bellezze della vita e della natura, di comunicare con l’esterno e di salpare verso nuove mete.

Direzione creativa: M/M (Paris). Talents: Shin Hyeon Yi, Shade, Nina Pronk, Elisa Löhr and Topsy. Fotografie: Johnny Dufort. Styling: Lotta Volkova.