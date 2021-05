Miu Miu collabora con Levi’s per una moda più sostenibile

editato in: da

Con Upcycled, Miu Miu ha già dimostrato il suo impegno per una moda più responsabile e al passo con i tempi, ma la vision del brand italiano va ben oltre il riutilizzo di capi vintage a cui dare una seconda chance.

Oggi Miu Miu lancia un progetto in collaborazione con Levi’s per donare nuova vita al denim, all’insegna della sostenibilità.

Miu Miu propone una rivisitazioni dei tradizionali capi denim in chiave giocosa e offbeat per incontrare i gusti dei più giovani, ma sempre nel rispetto dell’ambiente.

I nuovi pezzi nati dalla collaborazione tra Miu Miu e Levi’s saranno presentati a Londra Selfridges e Shanghai IAPM a metà maggio. Da lunedì 24 Maggio, invece, la collezione sarà disponibile in esclusiva in 18 selezionati negozi Miu Miu e presso Dover Street Market a Los Angeles.

Upcycled by Miu Miu in collaborazione con Levi’s vanta testimonial di altissimo profilo. L’attrice Emma Corrin, e le modelle Lila Moss e Georgia Palmer, sono ritratte nei meravigliosi scatti del fotografo Johnny Dufort.

Lo styling? Di Lotta Volkova.

Miu Miu riesce quindi a testimoniare l’amore per il denim e lo stile tipici di Levi’s, ma dando una nuova vita a questo iconico tessuto.

Ecco che i jeans si riempiono di brillanti, decorazioni, giocose toppe e abrasioni underground.

Nel progetto è incluso anche lo storico modello jeans 501 e l’iconica Trucker Jacket, molto di moda negli anni Ottanta e Novanta. Si tratta di pezzi unici, che non passano mai di moda e che sanno esprimere tutto il desiderio di indipendenza della donna moderna.

I capi nati dalla collaborazione Upcycled by Miu Miu in collaborazione con Levi’s sanno giocare alla perfezione con contrasti tra maschile e femminile.

A sugellare questa avventura Miu Miu-Lewi’s, ci sarà anche la storica etichetta rossa, che questa volta si tingerà di rosa.

Miu Miu ci dimostra ancora una volta, di saper reinventare lo stile old fashion dei capi denim e portarli nel XXI secolo con grande attenzione ai trend e alle tematiche attuali.

– Creative direction: M/M (Paris). Talents: Emma Corrin, Lila Moss e Georgia Palmer. Fotografie: Johnny Dufort. Styling: Lotta Volkova –