Che cos’è il nail buffer e come si usa per la manicure

Fonte: iStock

Il nail buffer è uno strumento per la cura delle unghie ormai diffusissimo, al pari della lima ma più versatile, infatti, è molto impiegato quando si tratta di realizzare manicure in gel o in acrilico con le diverse tecniche. Ha la forma di un mattoncino, è piuttosto morbido e sulle quattro facce principali la superficie ha una grana finissima che permette di levigare l’unghia quanto basta, ovvero senza esagerare né sfaldarla, per eliminare eventuali imperfezioni e irregolarità, compresi strati e rimasugli di smalti precedenti, graffi, rigature, ecc. Serve anche a opacizzare l’unghia, ovvero a sgrassarla eliminando oli naturali e prodotti in modo uniforme preparandola dunque prodotti specifici per la ricostruzione in modo che aderiscano al meglio. È usato anche per limare, rifinire e dare la forma alle unghie, lavorando con precisione su angoli e smussature. Un vero e proprio tutto fare.

Come si utilizza il nail buffer

Il nail buffer si passa con delicatezza su tutta la superficie ungueale dopo averla pulita e asciugata, ovviamente senza premere né insistere eccessivamente: l’obiettivo è quello di uniformare la superficie non di indebolirla o di renderla troppo sottile. Si strofina leggermente avanti e indietro alcune volte finché le irregolarità non sono appianate: l’unghia appare levigata e opacizzata pronta per la nail art o la ricostruzione delle unghie in gel. In commercio esistono anche nail buffer di diverse dimensioni, che mantengono sempre la tipica forma squadrata ma si diversificano per funzione: ci sono quelli che, per esempio, su ogni faccia del parallelepipedo hanno una texture diversa a seconda della funzione e si chiamano nail buffer 4 fasi.

Su ciascun lato è indicato a cosa serve e si devono seguire gli step in ordine per realizzare una manicure perfetta. Il primo è la limatura che serve ad accorciare e dare una prima forma all’unghia, il secondo è invece la definizione della stessa. La terza faccia serve a levigare la superficie mentre la quarta a dare lucentezza e brillantezza. Se si vuole utilizzare per u risultato più professionale ma poi si vuole applicare uno smalto classico, il consiglio è quello di evitare la quarta fase poiché la porosità delle unghie lo assorbe maggiormente e fa sì che si aggrappi meglio e duri più a lungo.