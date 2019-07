Le migliori tonalità di rosso per la nail art estiva

editato in: da

Le mani sono il nostro biglietto da visita ed è sempre importante che siano curate e perfette nei minimi dettagli. I colori tra cui scegliere per lo smalto sono davvero molti, ma le unghie rosse sono tra le più amate di tutti i tempi.

Con lo smalto rosso puoi realizzare una manicure sofisticata ed elegante, ma puoi dare anche un tocco sbarazzino con tutte le sfumature di colore. Ecco i toni di rosso per le unghie più in voga per l’estate.

Unghie color rosso Valentino

Le unghie rosse non passeranno mai di moda, cambiano le tonalità ed i finish, ma il rosso resta un evergreen. Se ami i colori intensi e brillanti, il rosso Valentino è perfetto per la tua manicure estiva. Con questo rosso non sbagli mai: si abbina praticamente a qualsiasi colore e outfit.

Sta bene su tutte le forme e lunghezze di unghie e a differenza di altri colori, è adatto a tutte le età. Per risaltare l’abbronzatura ti consigliamo un finish lucido, minimal e sensuale. Se invece preferisci le decorazioni, opta per il bianco e il dorato.

Rosso corallo sulle unghie

Il rosso corallo è il protagonista indiscusso dell’estate 2019. A decretarne il successo è stata l’azienda Pantone che ha eletto il Living Coral il colore dell’anno. A dispetto delle altre tonalità di rosso, il corallo è molto più particolare. È un mix tra arancione e rosa, è un colore caldo e dona alla manicure estiva freschezza e vivacità. Particolarmente adatto per le donne che hanno unghie lunghe a mandorla.

A seconda del finish utilizzato cambia completamente la resa finale: opaco, lucido o glitterato. Per le appassionate di nail art, ci sono poi infinite possibilità a tema estivo. Onde del mare, stelle marine, palme o il corallo stesso sono tra le decorazioni più in voga del momento.

Unghie rosso ciliegia

Per chi non vuole rinunciare alle unghie rosse ma ha un incarnato chiaro e non ama abbronzarsi, la tonalità più adatta è il rosso ciliegia. Un colore comunque caldo, ma che potremmo definire più romantico rispetto al rosso Valentino. Anche in questo caso il finish rappresenta il modo per caratterizzare la manicure. In estate per intensificare il colore è meglio preferire un effetto laccato o glitterato.

Rendono le unghie rosse più luminose. Se invece ami una manicure meno tradizionale, puoi abbinare il rosso ciliegia con altri colori (rosa, bianco per esempio applicato su una sola unghia) o scegliere delle decorazioni (adesivi e brillantini) per impreziosire le tue unghie.

Unghie color rosso aranciato

Chiudiamo con il colore più sbarazzino e vivace, il rosso aranciato, altro trend dell’estate 2019. È una valida alternativa alle classiche unghie rosse, particolarmente adatto a carnagioni scure e per valorizzare l’abbronzatura. Se hai una pelle chiara, ti consigliamo di scegliere una tonalità non troppo chiara, meglio optare per quelle più calde e vivaci.

Puoi scegliere tra diverse tipologie: rosso aranciato lucido, matte o metallizzato. Trattandosi di una tonalità piuttosto sgargiante, che dunque non passa inosservata, è necessario che le unghie siano perfettamente curate. Meglio se non troppo lunghe, in merito alla forma invece massima libertà. Questo colore inoltre ben si presta per manicure estive più stravaganti. Come il mismatched che consiste nell’applicare un colore diverso su ogni unghia. Si può realizzare con diverse gradazioni di rosso aranciato o con altri colori. O ancora si può applicare su una sola unghia per mano, un colore a contrasto, come ad esempio il fucsia.