Idee per unghie estive particolari e colorate

editato in: da

L’estate è alle porte e non c’è momento migliore per sperimentare unghie estive particolari di diversi colori: ecco i migliori e più di moda. Arriva il caldo, braccia in vista e mani… Curate! Voglia di unghie estive alla moda? In questa estate 2020 ci sono diversi colori di tendenza e molti hanno a che fare con tonalità tenui, leggere, naturali. Via libera alla fantasia, allo sfumato e alle applicazioni floreali. Ma ci sono degli evergreen che non passano mai di moda. Ecco quali sono i migliori colori per l’estate 2020!

Unghie estive e colori: quali scegliere

Se vuoi unghie estive tra i colori di questa estate 2020 c’è lo smalto nude: si tratta di uno smalto che non è trasparente ma ha un colore che richiama la tonalità della pelle, quindi comprende sfumature che vanno dal beige, al caramello, allo smalto rosa, al sabbia, al pesca al al moka. Le unghie estive con effetto nude sembrano più lunghe e rendono le mani più affusolate. Inoltre, si adattano a qualsiasi vestito, non sono impegnative da questo punto di vista e possono fungere da base per successive nail art o applicazioni.

Sempre sulla scia di unghie estive naturali e leggere ma di grande impatto, ci sono quelle con le sfumature. Quelle che su Instagram si chiamano #babyboomersnails raffigurano unghie nude in un colore naturale, che viene scelto in base al colore del proprio incarnato, su cui si sfuma del bianco e altre tonalità del colore di fondo. Il risultato è chic, naturale, poco impegnativo e davvero di impatto. Una variante è lo stile sfumato bicolor: prova le sunset gradient nail, nei rosa e arancio del tramonto.

Unghie con gel estive

Le unghie con gel estive ti consentono di avere mani curate per diverse settimane, se fatte da una professionista. Una volta applicato infatti basta una limatura per togliere il gel dalle unghie oppure basterà un semplice ritocco per coprire la ricrescita. Si tratta di un’applicazione molto utile anche per modificare la lunghezza e la forma dell’unghia, quindi se hai unghie corte con il gel puoi farle ricrescere e intanto sfoggiare unghie lunghe e curate.

Se fatte a ridosso della partenza, le unghie in gel dureranno per tutta la vacanza. Al ritorno, basterà fare il refill. Anche il semipermanente è un valido alleato per avere unghie curate per diversi giorni. Un colore di tendenza per l’estate 2020? Il corallo! Altrimenti prova l’azzurro o il verde acqua che richiama il mare.

In generale per le unghie con gel estive, dal momento che possono durare anche 30 giorni, è consigliabile applicare toni pastello che meglio si adattano all’abbigliamento rispetto a colori più impegnativi come il blu, il marrone o il nero. Tra questi rientrano le tonalità cremose dell’azzurro o anche i toni pesca e sabbia. Se cerchi varianti più forti punta sull’arancione e sul giallo, più vivaci e adatti anche per unghie corte, ma ricorda sempre che l’effetto durerà per diverse settimane!

Cerchi una fantasia evergreen da usare in estate? Quest’anno il floreale è molto di moda, si adatta ai vestiti estivi e puoi scegliere tra diversi colori pastello, basi trasparenti e smalti nude. Puoi infine applicare una nail art con piccoli fiori creati con il dotter. Puoi scegliere tra fiori di ciliegio, delicati e romantici, unghie con fiori di pesco o unghie con fiori secchi o pressati in stile provenzale.

Unghie estive particolari

Il solito nude non ti dice nulla oppure il blu lo trovi troppo vincolante? Allora devi provare colori e trame per unghie estive particolari e originali insieme ad applicazioni e decorazioni. In questo caso non è detto che tu debba esagerare con i colori: ad esempio, potresti provare le unghie con puntino, che prevedono applicazione di un puntino sopra gel, semipermanente o semplice smalto di un colore neutro o chiaro per dare risalto al puntino più scuro.

Se proprio non riesci a deciderti tra due o tre colori estivi per le unghie allora usali tutti! Un grande trend su Instagram è quello della “skittles manicure”, che prevede di utilizzare un colore diverso per unghia o varianti in massimo di due colori. Per l’estate potresti provare arancio e pesca che su un’abbronzatura mettono in risalto le mani e la pelle. Se invece hai una pelle più chiara puoi provare colori come gli azzurri, i rosa o le gradazioni di grigio.

Sei un’amante del rosso? Non preoccuparti: tra i colori delle unghie per l’estate questo non passa mai di moda! Dal finish cremoso e su unghie corte, medie o stiletto, il rosso dà un tocco chic e glamour. Puoi provarlo applicato a french oppure sfumato su una base più neutra.