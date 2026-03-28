Ripara, rinforza e protegge: ecco come salvare e mantenere la tua manicure intatta fino a 5 giorni in più

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Lo smalto ''colla'' che aggiusta l'unghia rotta

Quante volte ti è capitato che le tue unghie raggiungessero finalmente quella lunghezza e forma che desideravi, ti senti pronta per affrontare la settimana e, all’improvviso, un piccolo urto rovina tutto spezzando un’unghia. È una frustrazione che tutte conosciamo fin troppo bene. Ma prima di ricorrere a misure estreme come tagliare tutto e vanificare mesi di cure, c’è una novità che merita un posto d’onore assoluto nel tuo beauty case. Parliamo di Essie Break Fix Liquid Nail Patch, una vera e propria bacchetta magica pensata per trasformare le emergenze manicure in un lontano ricordo.

Offerta Essie Break Fix Liquid Nail Patch, 7ml

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Riparazione istantanea delle tue unghie con un ”cerotto liquido” invisibile

Immagina un prodotto capace di agire letteralmente come un “cerotto liquido”, ma in modo totalmente invisibile e chic. La genialità di Essie Break Fix risiede nella sua innovativa formula con tecnologia ad asciugatura rapida: si stende come un fluido leggero e, in pochissimi istanti, si trasforma in un solido resistente che lega e sigilla la rottura. Il risultato è immediato: l’unghia risulta istantaneamente riparata e forte, capace di resistere intatta fino a 5 giorni. Il suo finish completamente trasparente è il tuo più grande alleato, perché si fonde in modo naturale e impercettibile, rendendo il danno originario praticamente invisibile agli occhi di chiunque.

Come si utilizza

L’utilizzo di questo prodotto è un gioco da ragazzi: quando si presenta l’imprevisto, ti basterà applicare uno strato sottile di prodotto direttamente sulla fessura. Facendo una leggera pressione aiuterai i bordi dell’unghia a ricongiungersi perfettamente mentre la formula fa il suo lavoro e si fissa. Basterà poi un secondo, sottilissimo strato (o un terzo, se necessario) per assicurare una tenuta impeccabile e lasciar asciugare completamente. La sua texture è volutamente più liquida rispetto a un classico smalto, il che gli permette di penetrare a fondo nella crepa: richiede solo un pizzico di attenzione nel dosare la giusta quantità, ma il suo pratico pennellino di precisione rende la stesura estremamente scorrevole e guidata.

Non solo riparazione, ma anche prevenzione assoluta

Ciò che rende Essie Break Fix un vero must-have per la cura delle mani è la sua eccezionale versatilità. Non devi per forza aspettare il momento del “disastro” per apprezzarne i benefici quotidiani. È perfetto anche come trattamento preventivo per le unghie più fragili che tendono a cedere una volta raggiunta una certa lunghezza. Applicandolo direttamente sulla parte esterna e sulle punte, crea uno scudo protettivo che indurisce l’unghia fin dalle prime applicazioni, evitando che si sfaldi e rendendola visibilmente più forte e dura.

Inoltre, si adatta in modo camaleontico a ogni tua abitudine. Offre prestazioni ottimali se applicato sull’unghia nuda, agendo da base eccellente e rinforzante prima di stendere il colore. Ma se il piccolo incidente avviene a manicure già terminata, niente panico: puoi utilizzarlo tranquillamente anche sopra lo smalto colorato già asciutto per un ritocco express, sigillando piccole crepe e ripartendo subito con la tua giornata.

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