William compie gli anni: la notte fuori casa senza Kate Middleton

William compie 41 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. Oggi il Principe del Galles è un assennato padre di tre figli, un marito (quasi) devoto se si esclude il presunto tradimento con Rose Hanbury e pronto ad assumersi la responsabilità della Corona britannica. Ma anche lui ha qualche scheletro nell’armadio – si fa per dire – come la notte trascorsa a dormire fuori casa senza Kate Middleton. In realtà il motivo di fondo era tutt’altro che scabroso, anche se in un certo senso ha suscitato imbarazzo nei tradizionalisti benpensanti, scandalizzati dall’idea di un Principe che dorme sul marciapiede.

A raccontare di questa notte passata fuori casa, che non dimenticherà mai, è lo stesso William nella sua prima intervista rilasciata come Principe del Galles lo scorso 17 giugno, alla vigilia del Trooping the Colour. Pare che quest’intervista non sia piaciuta molto a suo padre Carlo, forse perché Will ha risposto con difficoltà a certe domande sul suo stile di vita regale e su come si pone nei confronti degli inglesi. O forse perché riecheggia troppo le parole e le imprese di sua madre Diana.

William, la notte fuori casa senza Kate Middleton

Infatti uno degli argomenti toccati riguarda il problema dei clochard, questione di cui si era interessata anche Lady D. In effetti, William ricorda come è stata proprio sua madre a sensibilizzarlo sul tema, quando da bambino ha visitato con lei un centro di ospitalità per senzatetto e uno dei suoi obiettivi, ora che è diventato Principe del Galles, è quello di risolvere la questione.

William ha quindi rivelato di aver trascorso anche lui una notte fuori casi per vivere la stessa esperienza di un senzatetto. Il fatto è avvenuto 14 anni fa, in compagnia di Seyi Obakin, il direttore generale della ONG Centrepoint che appunto si occupa della questione. Naturalmente, il Principe era solo, senza Kate Middleton. Ancora i due non erano marito e moglie, si sono infatti sposati nel 2011 ma già si frequentavano.

William ha raccontato i dettagli di quella notte trascorsa per le strade di Londra. Lui e Obakin si sono incontrati a Blackfriars e hanno passato la notte insieme, vicino a una stazione della metropolitana, prima di tornare all’alba al quartier generale di Centrepoint, a Soho. Il figlio di Carlo ha confessato di essersi sentito molto a disagio in quella situazione, mentre il suo compagno ha dichiarato di essere rimasto molto impressionato dal modo in cui si è comportato il Principe che è riuscito meglio di lui ad adattarsi in un’esperienza così forte e traumatica e ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti di Will per il suo impegno nella lotta contro questa piaga sociale.

Dunque, William ha dimostrato perfettamente di essere all’altezza dell’eredità di Diana, forse più di Harry che ultimamente coi suoi capricci ha davvero stancato tutti, persino sua moglie Meghan Markle che di melodrammi s’intende.

William, gli auguri per il suo compleanno

Per quanto riguarda il suo 41esimo compleanno, pare non ci siano programmi particolari. Sicuramente nessun evento pubblico, ma William è senz’altro adeguatamente festeggiato dalla sua famiglia, da Kate e dai tre bimbi, George, Charlotte e Louis. È probabile che sua moglie gli organizzi un party con gli amici più intimi nel weekend nella loro casa nel Norfolk, come è loro tradizione.

Intanto Carlo e Camilla hanno omaggiato William con un post di auguri condiviso sul loro profilo Instagram. La foto pubblicata ritrae il Principe mentre aggiusta il mantello a suo padre. Entrambi sorridono scherzando insieme. Il commento molto formale se non fosse per un palloncino rosso a corredo recita: “Tanti auguri di buon compleanno al Principe del Galles”.