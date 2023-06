William, le foto tenerissime per la Festa del Papà insieme ai figli: Louis “scatenato”

Fonte: Getty Images Trooping the Colour 2023, Kate Middleton stupisce in verde. Per lei niente uniforme

Sono Reali, ma, al di là dei titoli, sono persone come tutti: figli, padri, zii, nipoti. Per la Festa del Papà, è tradizione per il Principe William condividere alcuni scatti con i propri figli. Anche per quest’anno non è venuto meno alla consueta condivisione su Instagram, mostrando alcuni scatti tenerissimi. Il lato più dolce del Principe, solitamente sempre impeccabile e serioso in pubblico, viene svelato attraverso l’amore più grande: quello per i propri figli, i Principini George, Charlotte e Louis.

Principe William, le foto con i figli per la Festa del Papà

La Festa del Papà in Inghilterra, nel 2023, viene festeggiata domenica 18 giugno. Come da tradizione, il Principe del Galles ha scelto di condividere alcuni scatti privati della fotografa Millie Pilkington. Le foto, dunque, non sono state scattate dalla Principessa del Galles, Kate Middleton, che ha conquistato tutti con il suo talento per la fotografia. Ma ciò non toglie che ci troviamo di fronte ad alcune foto davvero incredibili, che ci mostrano anche tutto l’animo “irrequieto” del Principino Louis.

Le foto sono state scattate nei giardini di Windsor, all’inizio del mese di giugno, come ha riportato il Sun. Ancora una volta, però, proprio come è avvenuto per il Trooping the Colour, il primo compleanno ufficiale di Re Carlo III, a rubare la scena a tutti è il Principe Louis. Questi scatti rappresentano decisamente il lato più tenero della Famiglia Reale, e Kate e William hanno scelto di essere più “social”, per avvicinarsi al popolo, sempre con rispetto delle regole e del protocollo.

Il Principino Louis è scatenato

Con il suo maglioncino blu di Lallie London, a conquistare tutti nelle foto condivise dal Principe William è stato il Principino Louis, super scatenato. Lo vediamo rivolgere lo sguardo verso la fotocamera, con un enorme sorriso e le braccia attorno al collo del papà. D’altro canto, George e Charlotte sorridono e rivolgono lo sguardo verso il papà: l’espressione è di totale adorazione. Non possiamo che definire tenerissime le foto, che sono in posa, certo, ma che mostrano davvero il grande affetto che intercorre tra il Principe del Galles e i suoi figli.

William e Kate al Trooping the Colour: è Louis-show

Fonte: IPA

William e Kate hanno scelto un’educazione piuttosto precisa per i propri figli, ispirandosi proprio ai genitori della Middleton. Non sono solo “mamma e papà”, ma anche amici dei loro figli: vengono prima di tutto, anche della Corona. Durante il Trooping the Colour 2023, non abbiamo potuto fare a meno di notare proprio il comportamento dei Principini. Inizialmente composti, si sono poi lasciati andare. Un vero e proprio Louis-show, con Kate e William, come riportato dal Mirror, che hanno provato a far “ragionare” il più piccolo.

Louis, infatti, durante il tradizionale saluto dal balcone, si sarebbe un po’ “annoiato”. Per mantenere l’attenzione, William e Kate hanno cercato di spiegare cosa sarebbe successo, alimentando dunque la sua immaginazione. Lo hanno fatto in modo discreto, sebbene i Principini si siano lasciati andare a un vero e proprio show. Adorabili.

Re Carlo, il tributo al Principe Filippo

Anche Re Carlo ha condiviso un dolce tributo per la Festa del Papà, pubblicando alcune foto con il Principe Filippo, con i suoi figli, William e Harry, e del padre della Regina Camilla. Un gesto, questo, che purtroppo ha scatenato diverse critiche su Instagram.

In molti, infatti, hanno apprezzato la foto del Principe Filippo, ma hanno commentato in modo negativo la scelta di inserire la foto del padre della Regina. Inoltre, alcuni non sono rimasti contenti della scelta della foto con Harry e William. “Anche loro sono padri, dove sono le foto con i loro figli?”. Al di là di tutto, il profilo della Royal Family su Instagram rappresenta il Regno di Re Carlo e della Regina Camilla: è più che giusto che anche lei possa omaggiare il suo papà.