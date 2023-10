Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

Kate Middleton ha stracciato senza pietà William a netball in cui si è cimentata col marito durante la visita Bisham Abbey National Sports Center di Marlow, Buckinghamshire. Queste sfide sportive in cui i Principi del Galles non si risparmiano rivelano non solo la loro indole competitiva ma spesso anche dei rancori che in pubblico vengono soffocati. Infatti, pare che la coppia in privato litighi di sovente e anche in modo piuttosto violento.

Kate Middleton incanta col blazer di Zara

Dopo il completo in maglia aderente, Kate Middleton è tornata in pubblico con un look decisamente più casual. D’altro canto, il suo impegno di lavoro era in un centro sportivo e prevedeva momenti di attività fisica sul campo, da svolgere naturalmente con suo marito William. Così la Principessa ha indossato un blazer blu elettrico con bottoni d’oro di Zara, che ha abbinato a un paio di jeans di Mother Denim, t-shit bianca a girocollo di Ralph Lauren e le sneaker bianche con inserti traslucidi di Veja.

Fonte: IPA

Kate Middleton e William: litigi privati e sfide pubbliche

I Principi del Galles si sono sfidati in una disciplina con la palla per atleti non vedenti, una sorta di netball. Kate si è particolarmente distinta in questo sport e ha esultato con un “sì” quando ha battuto William. Non è la prima volta che la Principessa straccia il marito quando si tratta di sfide sportive, lei si impegna come se fosse una competizione vera. Ma alla luce delle ultime rivelazioni si comprende che la sfida non è solo sportiva. O meglio da un lato c’è la volontà di vincere dall’altro c’è il desiderio di inquadrare William rimettendolo al suo posto. In che senso?

Fonte: IPA

Nel senso che come tutte le coppie anche William e Kate spesso a casa si confrontano in modo più che vivace, pare che i litigi dietro le mura domestiche non siano infrequenti e che i due non se le mandano a dire, arrivando perfino a insultarsi con parole pesanti e nomignoli perfidi. A rivelarlo è Tom Quinn nel suo libro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family dove ha raccolto alcune testimonianze di assistenti e altri membri del personale del Palazzo che hanno descritto litigi piuttosto violenti e imbarazzati tra Will e Kate.

Fonte: IPA

In genere, le liti si risolvono con una riappacificazione soprattutto grazie a Kate. Di solito è lei a ristabilire la calma a casa, mentre William tende ad essere più collerico. Anche se finisce per assecondare la moglie, perché non ama i confronti, visto che ha passato un’infanzia a vedere i suoi genitori, Carlo e Diana, scontrarsi continuamente.