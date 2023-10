Kate Middleton sfida Meghan Markle: i look che scolpisce il lato B

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

Kate Middleton va alla Nottingham Trent University e rimette al suo posto Meghan Markle che ha osato per un attimo prendersi le luci della ribalta a New York in occasione della Giornata della Salute Mentale. La Principessa del Galles fa sensazione con un completo in maglia color avorio, firmato Sezane, talmente aderente da mettere in risalto la sua silhouette (lato B tonico compreso). Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton mette a tacere Meghan Markle

La salute mentale è un tema su cui i Royal si spendono molto e Meghan Markle non ha voluto essere da me. A New York l’Archewell, la fondazione dei Sussex, ha organizzato il suo primo evento interamente da sola proprio su questo argomento. E la moglie di Harry si è presentata sul palco con un completo chiaro di Altuzzara ad alta seduzione che lasciava nude le spalle. Di fatto, dopo il suo intervento non si parlava che di lei.

Fonte: Getty Images

Ebbene, Kate Middleton l’ha subito ridimensionata, presentandosi l’indomani con un outfit concettualmente simile a quello della cognata ma decisamente molto meno costoso rispetto ai quasi 4mila euro spesi da Meg.

Kate Middleton, il look che scolpisce il lato B

L’occasione per la Principessa del Galles si è presentata alla Nottingham Trent University dove ha ricordato i suoi anni universitari alla St. Andrews che presto rivedremo in The Crown 6. In effetti, Kate ha parlato di quel periodo con tono nostalgico, perché ha potuto sperimentare cose nuove e mettersi in gioco in discipline come la musica, l’arte e lo sport. Senza contare che è lì che ha scoperto la sua passione per la fotografia. Ha poi concluso il suo discorso con tono scherzoso: “Vorrei essere ancora una studentessa”, suscitando il plauso della platea.

Fonte: Getty Images

Ma ad affascinare il suo pubblico non sono state tanto le sue doti oratorie, quanto il look piuttosto insolito per lei. Finalmente Kate ha deciso di appendere nell’armadio i suoi tailleur pantaloni e si è presentata all’appuntamento con un completo che prevede la gonna. L’ensemble color avorio è infatti formato da una maglia corta, a girocollo, maniche lunghe decorate con una fila di bottoni sul polso e una gonna longuette, molto aderente, che arriva al polpaccio. L’outfit è firmato Sezanne e costa 240 euro cui vanno aggiunti altri 630 euro per le décolleté in suede di Gianvito Rossi e 423 euro per la Mini Holly Bag di Tusting. Infine, molto bon ton sono anche gli orecchini con perle bianche finte, da 265 euro.

Fonte: Getty Images

La mise di Kate è stata molto commentata, non solo perché le sta benissimo ma anche perché è insolitamente avvolgente per lo stile della Principessa, rivelando le sue curve scolpite. C’è anche qualcuno che osserva un pancino sospetto, ma non si tratta di gravidanza. Semplicemente è sfidante indossare capi così aderenti senza che qualche dettaglio venga messo in evidenza. E ancora una volta Meg deve fare un passo indietro davanti alla tanto invidiata cognata Kate.