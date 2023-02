Kate Middleton, il segreto degli orecchini vintage che puoi avere a meno di 50 euro

Fonte: Getty Images Kate Middleton, gli orecchini di perle fanno tendenza

Kate Middleton sta dimostrando ultimamente che i suoi gioielli preferiti sono gli orecchini. Ne ha di tutti i tipi e di tutti i prezzi. Tra i più originali che ha presentato ci sono quelli a bottone blu in stile vintage anni Ottanta che hanno fatto letteralmente impazzire tutte, anche perché la loro origine è misteriosa. Ma c’è chi vede in essi racchiuso un dolce segreto. Online si trovano modelli vintage ispirati agli orecchini di Kate e costano meno di 50 euro.

Dopo aver fatto andare a ruba i pendenti di Zara da 17 sterline, ormai introvabili, che ha indossato ai Bafta, Kate Middleton ci riprova con un paio di orecchini molto particolari. Durante la visita a una RSA dove si è presentata con un completo blu navy – dolcevita in cachemire di Ralph Lauren, pantaloni a palazzo Roland Mouret e cappotto Max&Co – la Principessa del Galles ha sfoggiato dei nuovi orecchini.

Kate Middleton, scoppia la mania degli orecchini anni Ottanta

Si tratta di un modello a bottone, quindi da portare al lobo, extra large, laccati in blu con venature dorate. Lo stile è quello esagerato degli anni Ottanta, ma senz’altro molto chic, soprattutto se coordinati a un look minimal come quello proposto da Kate Middleton. Nessuno, nemmeno i più esperti in fatto di stile, è riuscito a risalire al brand di questi orecchini che devono essere a tutti gli effetti vintage.

Inutile dire che il gioiello non è passato inosservato e in Rete è esplosa la mania per gli orecchini anni Ottanta. “È ufficiale. Avrò bisogno di questi orecchini”, scrive qualcuna su Twitter. Ma sono davvero irreperibili. “Ho setacciato Internet, ma non sono riuscita a trovarli”, scrive disperata un’altra. “Non riesco a trovarli, mi chiedo se sono vintage”. Altri commentano: “Mia mamma aveva degli orecchini così negli anni Ottanta”.

In molti sostengono che devono appartenere a Carole Middleton, la mamma di Kate. Un’ipotesi del tutto plausibile, anche in considerazione del fatto che la Principessa del Galles indossa spesso gioielli che appartenevano alla suocera, Lady Diana.

A tal proposito Megan Watkins, Head Stylist di SilkFred, ha spiegato all’Express: “Gli orecchini a bottone che Kate indossa ricordano molto lo stile degli anni ’80 e potrebbero essere vintage. Sono in un classico colore blu navy di cui Kate è una fan e hanno un bel motivo incrociato dorato sovrapposto che dà loro un tocco regale”.

Kate Middleton, l’omaggio a Diana

L’esperta traccia un legame tra gli orecchini di Kate e quelli di Diana: “Questo stile a bottone tondo è stato indossato dalla Principessa Diana innumerevoli volte durante gli anni ’80. Probabilmente è questa l’ispirazione dell’attuale Principessa del Galles”.

Inutile dire, che è corsa ai negozi vintage per acquistare degli orecchini simili a quelli di Kate o di Diana. In effetti si possono trovare dei modelli a bottone anche online e a prezzi decisamente abbordabili.

