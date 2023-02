Kate Middleton combina un disastro. Ma il look attillato è uno schianto

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton torna al lavoro nel vero senso della parola, perché la Principessa del Galles è stata costretta a mettersi ai fornelli durante una visita a una casa di riposo e il risultato è disastro. Ma il look blu navy attillato è uno schianto.

Kate Middleton in casa di cura

Dopo aver affascinato il mondo intero con l’abito bianco di Alexander McQueen e gli orecchini low cost di Zara ai Bafta, Kate Middleton ha ripreso i suoi impegni di Corte. Il primo appuntamento della settimana è alla Oxford House Nursing Home di Slough, una casa di cura per anziani. La moglie di William ha incontrato il personale e i pazienti e si è intrattenuta con loro, parlando dei servizi e delle cure che vengono fornite dalla RSA.

Kate è apparsa di splendido umore, sempre sorridente, quasi raggiante mentre incontrava gli anziani ospiti con cui ha scambiato battute, sorrisi, persino carezze. Lady Middleton sembra davvero voler ricalcare le orme di sua suocera Diana, adesso che ha ereditato il suo titolo di Principessa del Galles. Senz’altro il suo atteggiamento è meno distaccato e formale rispetto a quello di un tempo. In cambio del suo affetto e calore, Kate ha ricevuto un grazioso bouquet di fiori gialli.

Kate Middleton in crisi coi pancake

Durante la visita alla Principessa, che ha indossato una mascherina per proteggere gli anziani ospiti, sono stati mostrati alcuni lavori e dipinti realizzati dai pazienti cui sono offerti corsi di intrattenimento. Ma soprattutto Kate si è dovuta sottoporre a una prova culinaria. È stata messa infatti dietro ai fornelli per preparare dei pancake. Prima di districarsi tra fuochi e padelle, ha rivelato che i suoi tre figli vanno matti per questo dolce e spesso le chiedono di prepararlo, ma a giudicare dal risultato ottenuto non deve essere un suo piatto forte. Non a caso, la stessa Principessa ha commentato autoironicamente: “Forse i miei figli non vorranno che prepari i pancake con loro adesso quando tornano a casa da scuola”. E scherzando ha detto alla chef: “Non dire a nessuno che questo è mio”.

Kate infatti ha avuto serie difficoltà a girare il suo pancake, addirittura è entrata in crisi, tuona il Daily Mail. In effetti, il risultato è un disastro, una specie di blob informe, riporta il sito inglese.

Kate Middleton, look navy attillato e cappotto Max&Co

Ma se anche il suo dolcetto è un disastro, la Principessa del Galles ha mostrato tutto il suo charme scegliendo un look minimal ma molto efficace che mette in risalto la sua silhouette filiforme.

Kate ha optato per un outfit semplice, blu navy: lupetto aderente e pantaloni palazzo lunghi oltre le caviglie, cintura in pelle e décolleté a punta. Per proteggersi dal freddo ha indossato il suo cappotto color cammello, a vestaglia, di Max&Co (da 470 sterline), che ha indossato senza cintura. Lady Middleton ha completato la mise con un nuovo paio di orecchini bottone, in stile anni Sessanta, che forse c’entrano poco con l’insieme.