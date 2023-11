Kate Middleton: tailleur pantaloni viola, tacchi killer e gioielli di Diana

Fonte: Getty Images Kate Middleton al Remembrance Sunday: cupa in volto e look in nero

Kate Middleton vive il suo stato di grazia e il tailleur pantaloni viola di Emilia Wickstead è l’apoteosi. La Principessa del Galles raggiante è arrivata al Design Museum di Londra per presentare la sua campagna Shaping us e ha incantato col look del potere per eccellenza, con tanto di tacchi killer e gioielli inestimabili di Lady Diana.

All’indomani della festa di compleanno di Carlo dove ha indossato un prezioso abito da sera verde, Kate Middleton ha ripreso i suoi impegni pubblici parlando di quello che lei stessa ha definito “il progetto dello sua vita”. Intitolato Shaping us, riguarda i bambini di età inferiore ai 5 anni. Il tema della prima infanzia è da sempre molto caro alla Principessa del Galles che si è impegnata in più frangenti in tal senso, anche durante il lockdown.

Fonte: Getty Imafes

Kate Middleton, il tailleur viola di Emilia Wickstead

Per presentare il suo progetto Kate ha voluto indossare quello che è considerato il look del potere, simbolo di forza e sicurezza in sé. Si tratta del tailleur pantaloni, diventato il suo outfit preferito negli ultimi mesi. Per quello che considera uno dei più importanti impegni di lavoro, Lady Middleton ha sfoggiato il completo viola di Emilia Wickstead, composto da una giacca a doppiopetto con tasche laterali, che Kate apparentemente porta senza nulla sotto, e taschino e pantaloni a sigaretta.

Fonte: Getty Images

Per dare slancio alla sua figura longilinea, anzi sempre più magra come ha fatto notare con l’abito nero all’Albert Hall, la Principessa calza le décolleté in suede blu, dal tacco 12, di Gianvito Rossi, il brand italiano che più ama, visto che possiede tantissimi suoi modelli, di tutte le forme e colori. La borsa non è necessaria per questo suo appuntamento e quindi non la porta, trovandosi un po’ impacciata con le mani che spesso tiene l’una nell’altra sul petto.

Kate Middleton, gli orecchini di Diana

Altro dettaglio altamente significante del suo look sono gli orecchini. Kate sceglie quelli con zaffiri e diamanti, perfettamente coordinati all’anello di fidanzamento, che appartenevano a Diana e con i quali è stata immortalata nel 1996 in un iconico scatto. Un omaggio alla suocera prematuramente scomparsa, ma anche uno strumento per veicolare un importante messaggio: come Diana anche Kate ha ben presente la necessità di supportare i bambini in tenera età per il benessere dei singoli individui e della società e come Diana anche Kate porta avanti il suo lavoro da donna indipendente e consapevole delle proprie capacità e del proprio ruolo nella comunità.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton rivela un segreto di suo figlio Louis

Kate ha tenuto un discorso al Museo dove ha illustrato gli sviluppi futuri del suo progetto e ha ribadito: “Il futuro dei nostri figli è qualcosa che costruiamo tutti insieme; attraverso le azioni che ognuno di noi compie ogni giorno”.

La Principessa del Galles ha anche rivelato che suo figlio Louis, il più piccolo, è stato coinvolto direttamente nel progetto insieme alla sua classe alla Lambrook School. I bambini si sono impegnati a costruire una ruota dei sentimenti, in cui attraverso i colori esprimevano le loro emozioni della giornata. La comunicazione coi piccoli è un elemento fondamentale, ha spiegato Kate, per la salute mentale.