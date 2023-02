“William e Kate Middleton si separano”: scontro fatale allo stadio

Fonte: IPA Kate Middleton, cappotto preferito da 950 euro. Il tifo è un affronto a Harry

William e Kate Middleton si sono separati per un giorno, a dividerli un incontro di rugby delle Sei Nazioni. Infatti, il Principe e la Principessa del Galles si sono trovati su fronti opposti durante il match che ha visto scontrarsi Galles e Inghilterra al Principality Stadium di Cardiff.

William e Kate Middleton si dividono

L’origine di questa separazione tra William e Kate Middleton non è solo una questione di tifo, ma riguarda i loro ruoli istituzionali ridefiniti per altro dopo la scelta di Harry di abbandonare la Famiglia Reale. Infatti a seguito della Megxit, Kate ha ereditato il titolo di patrona della Rugby Football League e della Rugby Football Union all’inizio del 2022. Il titolo apparteneva prima al secondogenito di Carlo e Diana che non essendo più un membro della Famiglia Reale attivo ha dovuto rinunciare a tutti gli incari legati alla Monarchia.

Il nuovo ruolo di Kate è entrato in conflitto a Cardiff con quello di William in quanto patrono della Welsh Rugby Union dal 2016. Da qui lo scontro feroce tra i coniugi che non hanno certo nascosto il loro sostegno alla rispettive squadre per salvaguardare il loro legame coniugale. Fin da quando hanno messo piede nello stadio era chiaro che la rivalità era ai massimi livelli. La Principessa lo ha fatto capire molto bene attraverso il suo look. Non ha infatti scelto casualmente di indossare il cappotto a pied de poule rosso e bianco, firmato Catherine Walker, che richiama in modo evidente i colori della maglia inglese. Lady Middleton lo indossò per la prima volta nel 2018 durante un viaggio in Svezia. Per la partita di rugby lo ha abbinato a un abito nero, collant spesse e stivaletti.

Kate Middleton trionfa su William

La partita si è conclusa con la sconfitta del Galles e quindi di William a favore dell’Inghilterra e quindi di Kate. Al termine del match, Principe e Principessa hanno fatto visita alle loro rispettive squadre negli spogliatoi. Per Will il compito più ingrato, quello di consolare la squadra che ha perso. Mentre una raggiante Kate ha festeggiato coi campioni del momento. Lady Middleton sorridente più che mai ha posato insieme ai membri della sua squadra. Invece, il povero William è stato immortalato mentre chiacchierava coi gallesi mostrando tutta la sua solidarietà agli sconfitti.

Le foto sono state condivise sul profilo Instagram ufficiale dei Principi del Galles. Ad accompagnare le immagini il commento: “Un’anteprima del dietro le quinte con le squadre di Galles e Inghilterra”. Moltissimi i sudditi che si sono complimentati con Kate, sia per la scelta del look considerato “molto diplomatico”, sia per la sua amabilità nel prestarsi a selfie coi giocatori. D’altro canto, lei ha avuto l’onore di potersi vantare della vittoria, rispetto a suo marito.

William e Kate, coppia competitiva

Non è la prima volta che William e Kate si trovano su fronti opposti in fatto di sport. I due sono molto competitivi, oltre che grandi sportivi, adorano sfidarsi in prove fisiche e nessuno dei due intende favorire l’altro quando si tratta di una gara che mette in evidenze le loro abilità, sia quando si scontrano in una partita di ping pong sia quando partecipano a una regata di beneficenza, persino quando preparano un cocktail scatta la competizione.