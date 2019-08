William e Kate, complici e innamorati alla King’s Cup

editato in: da

William e Kate, complici e sportivi nella King’s Cup

Kate Middleton e suo marito William sono rientrati dalle loro ferie regali per partecipare a un evento molto importante, la King’s Cup.

Si tratta di una regata di beneficenza che gli stessi Duchi di Cambridge hanno inaugurato questa estate, al termine della quale la squadra vincitrice viene insignita dello storico trofeo che per la prima volta venne presentato da Re Giorgio V al Royal Yacht Squadron di Cowes, nel lontano 1920. La regata vede sfidarsi 8 imbarcazioni, ciascuna delle quali rappresenta una delle istituzioni di beneficenza che la Royal Family ha supportato nel corso degli ultimi mesi. L’evento ha come obiettivo aumentare l’interesse verso questi enti non profit e raccogliere fondi per sostenere i loro importanti progetti di beneficenza.

La partecipazione di Kate e William, che hanno fatto parte di due equipaggi diversi nel ruolo di skipper, ha senza dubbio contribuito ad attirare l’attenzione sulla King’s Cup. La regata si è svolta questo pomeriggio a Cowes, cittadina britannica situata sulle coste dell’Isola di Wight e sede di altre importanti competizioni veliche internazionali. In origine l’evento si sarebbe dovuto tenere domani, venerdì 9 agosto 2019, ma a causa delle condizioni meteo che si preannunciavano avverse si è deciso all’ultimo momento di anticipare di un giorno.

E così Kate Middleton e il Principe William hanno dovuto fare i bagagli in tutta fretta e sono tornati a casa dalle loro vacanze a Mustique, la piccola isola caraibica dove la famiglia reale è solita trascorrere qualche settimana durante l’estate. Lasciata la splendida residenza a cinque stelle, i duchi si sono immersi in questa avventura mozzafiato. A sorprendere, in particolare, è stato il look di Kate: per l’occasione, ha indossato abiti comodi e sportivi, tra cui un paio di shorts che hanno messo in evidenza le sue lunghe gambe snelle e abbronzate. Un outfit davvero insolito per la futura regina consorte d’Inghilterra, che ce l’ha mostrata come non l’avevamo mai vista.

A quanto pare, sia lei che suo marito William se la sono cavata alla grande, durante la regata. E non sono mai stati persi di vista dai loro figlioletti George e Charlotte, che li hanno seguiti a bordo di un’imbarcazione ben più grande e confortevole delle barche a vela su cui hanno gareggiato i Duchi. Per loro è stata una bella occasione per godersi un evento diverso dal solito e per fare il tifo per la mamma e il papà in vesti davvero inedite.