Letizia di Spagna esclusiva, la maxi gonna rosa è un incanto. Ma qualcuno la ignora

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, look romantico ispirato a Rania di Giordania

Letizia di Spagna lascia senza fiato indossando il look più romantico del suo guardaroba con una maxi gonna in seta rosa, creata esclusivamente per lei. La Reina catalizza l’attenzione, anche se qualcosa l’ha fatta innervosire e non poco.

Letizia di Spagna, la maxi gonna rosa creata per lei

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno ricevuto il corpo diplomatico residente in Spagna a Palazzo Reale. Dopo la Pasqua militare, questo è il secondo evento di gala in cui la Regina deve mettersi in lungo. E se lo scorso 6 gennaio ha optato per un classico abito di Felipe Valera, per l’incontro coi diplomatici ha preferito un look più originale e realizzato quasi interamente in esclusiva per lei.

La Reina infatti ha optato per una maxi gonna in seta rosa, con fascia in vita e taglio morbido a pieghe. A realizzarla appositamente per lei è stato il sarto di Corte, redendo di fatto unico questo modello che dunque solo Sua Maestà possiede. Tra l’altro il rosa sta diventando rapidamente il colore di tendenza del 2023. Anche Charlotte Casiraghi ha infatti sfoggiato un tailleur rosa camelia, firmato Chanel, alle sfilate parigine.

Fonte: Getty Images

Ma se il look di Charlotte è all’insegna della facilità e leggerezza, quello di Letizia è un omaggio al romanticismo femminile. Infatti, la Reina ha abbinato la sua maxi gonna a una camicia in seta con fiocco al collo, di Carolina Herrera, che ha già indossato in altre occasioni debuttando nel 2017. Di fatto, la blusa con fiocco è uno dei modelli da lei più apprezzati e per il quale ha preso ispirazione da Lady Diana che fu la prima a rendere la camicia bon ton per eccellenza un must have.

Letizia di Spagna, il look ispirato alle Regine d’oriente

Ma la moglie di Felipe non sembra guardare solo a Diana. Infatti, il suo completo somiglia pericolosamente all’outfit che Rania di Giordania indossò nel 2004 in occasione proprio del matrimonio di Letizia, la quale ha saputo ricrearlo secondo il suo personalissimo stile.

Completano il look delle Reina, un paio di décolleté in suede rosa, firmate Lodi, che sono una new entry nella sua scarpiera. Mentre per quanto riguarda i gioielli, ha indossato i suoi orecchini pendenti con pietre colorate di Tous e il nuovo anello Amor che tutto move, ispirato a Dante, diventato il suo talismano al posto di quello di Karen Hallam. I capelli ultra lisci sono portati sciolti e dietro le orecchie per esaltare i gioielli e per illuminare il viso ringiovanendolo.

Letizia di Spagna, incidente diplomatico sfiorato

Re e Regina accolto i diplomatici, salutandoli una a uno con una stretta di mano. È in questa cerimonia che si è consumato un piccolo incidente che però pare abbia infastidito Letizia. Uno degli ambasciatori ha stretto la mano a Felipe e invece di fare altrettanto con la Reina, si è limitato a un breve inchino portandosi la mano sul petto.

La stampa spagnola, come i siti El debate e Libertad digital, ha ripreso il fatto, mettendo in evidenza lo sguardo di disapprovazione di Letizia che però si è contenuta proseguendo nei saluti. Ma come è stato fatto notare, “il gesto di alzare la mano destra al cuore è un gesto comune tra i diplomatici“, a maggior ragione quando le usanze di un Paese non prevedono contatti fisici tra uomini e donne.