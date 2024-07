Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Siamo alla quinta (e penultima) puntata di Temptation Island: il viaggio nei sentimenti si sta avviando verso la sua conclusione (ma tornerà a settembre). Molte le vicende amorose ancora in ballo, come quella tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Sono stati i grandi protagonisti di questa edizione, volente o nolente, una sorta di fenomeno mediatico che ha raggiunto persino chi non segue il programma per scelta. Condotto da Filippo Bisciglia, stasera 24 aprile Temptation Island torna con la quinta puntata: le anticipazioni.

Temptation Island, le anticipazioni di stasera 24 luglio 2024

La quarta puntata è stata un susseguirsi, anzi, un crescendo di falò e di emozioni per tutti gli appassionati di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti assicura la massima curiosità anche nella quinta puntata, in particolare con la storia di Lino e Alessia. Dopo il falò, hanno deciso di separarsi, ma, secondo quanto riportato da Dagospia, ci sarà un colpo di scena. Alessia è tornata a casa senza Lino, ma l’epilogo non è stato del tutto “servito”. Perché poche ore dopo, Lino ci ha ripensato e ha chiesto di incontrare la fidanzata.

“Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò. I video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, le ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia su tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfan**larlo definitivamente all’interno del programma. Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si dividono, si spera, per sempre”.

Tra segnalazioni, litigi e colpi di scena

Il destino di Lino e Alessia, quindi, è già scritto. C’è anche la segnalazione di Deianira Marzano a riguardo: “Lui attualmente si vede con un’altra. Ci sono le prove”. Non sono quindi tornati insieme, nemmeno dopo il falò di confronto che vedremo nel corso della quinta puntata. I fan temevano un Giuseppe e Gabriela 2.0, ma non questa volta. “Una cosa è certa, quando lui è uscito dal programma ha contattato quest’altra ragazza e si sono visti. Ho visto i messaggi”, ha aggiunto l’esperta di gossip. Il viaggio nei sentimenti è finito qui.

Questa stagione del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia si sta avviando verso la fine: la quinta è la penultima puntata, in onda stasera 24 luglio, e domani 25 luglio la finale. “Le coppie usciranno insieme o separate?”, chiede Bisciglia nel video promo.

Sembra già scritto, in ogni caso, anche il finale di Alex e Vittoria, la coppia di questa edizione che è stata accusata di essere “fake”. Descritti come finta coppia, una segnalazione ha ulteriormente fatto chiarezza. Sempre secondo la Marzano, Alex sarebbe stato avvistato ad Albenga a una festa con una ragazza bionda. Non Vittoria, quindi. Ma non sappiamo ancora se sono usciti insieme dal reality dei sentimenti o se si sono separati a un passo dalla fine. Non manca molto per scoprirlo: una nuova puntata ricca di suspense ci attende.