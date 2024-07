Qualcosa di mai successo prima e una figuraccia da parte di uno dei fidanzati: la quarta puntata di Temptation Island non ci annoia, anzi, regala nuovo vigore a un’edizione che è stata studiata nei minimi dettagli. E sì, perché il reality Principe dell’estate non delude ed è un crescendo di emozioni. Il falò di confronto è al centro di tutto, mentre Filippo Bisciglia finisce per essere davvero l’ago della bilancia nell’equilibrio precario della relazione tra Alessia e Lino. Senza di lui, la contesa a scoppiettio di fuoco tra i due fidanzati non avrebbe avuto la stessa suspence. Ma gli altri? Tony è stata una deludente conferma.

La forza di Alessia, voto: 9

Qualcosa di mai successo prima, assicura Filippo Bisciglia, mentre Alessia continua a chiedere falò di confronto. Siamo arrivati a un record di 5 annunci, con il conduttore che ha fatto il segno del percorso sulla spiaggia dal falò verso il villaggio dei fidanzati. Non c’è stato verso, almeno fino a quando non ha deciso di far girare un video a lei nel quale lo richiama per l’ennesima volta. Lino era invece sulla spiaggia con la single Maika, che ha voluto vedere anche dopo il falò di confronto, mentre la sua fidanzata lo ha mollato in tronco.

Alla quinta chiamata Lino si è infatti presentato e la sua fidanzata ha solo confermato quello che era chiaro fin dalla prima puntata. Non lo vuole più, non vuole un uomo che non si possa definire tale e non la faccia sentire una donna. “Fai schifo”, gli dice senza mezzi termini e gli mostra tutti i video nei quali lui tenta audaci approcci con la single Maika che pare non resistergli.

Lei lo pianta in asso di fronte a un fuoco bruciante ma il loro viaggio nei sentimenti è tutt’altro che concluso. Alessia piange ferita, sentendo sulle spalle il peso del fallimento degli ultimi quattro anni trascorsi al fianco di un uomo che non si è dimostrato all’altezza delle sue promesse, mentre lui pensa a fidanzarsi con la tentatrice che l’ha conquistato fin dal principio.

La figuraccia di Tony, voto: 2

Tony è entrato a Temptation Island come un macho pompato e ha continuato su questa strada. Prosegue con i suoi approcci fisici alle tentatrici, che mettono chiaramente in difficoltà la sua fidanzata Jenny che si trova però vicina al single Luigi. “Non sono entrata qui per cercare il fidanzato ma mi è piaciuto il tuo modo di fare, quando ti sei presentato e come hai preso in mano la situazione. Sei deciso e hai carattere”, dice lei, che fa bollire di rabbia Tony convinto che tra loro ci sia qualcosa di più.

In realtà, per Jenny è solo un modo per sfogarsi e per parlare di quello che sta vivendo con il suo fidanzato che si sente invece tradito: “Mi state vedendo spaccare qualcosa? No. A me dà solo fastidio che per lui (riferendosi a Luigi, nde) ogni scusa è buona per avvicinarsi. Spero che non mi deluda”. E ancora: “Le ho dato la mia libertà, ho sempre protetto questa ragazza da tutti ma chi la protegge da me se sento questo le sto facendo del male? È libera la scelta è sua. Non ci sono video per me? Colpo di scena, non me l’aspettavo. Sono risollevato”.

Lei invece soffre, e molto, per questo gioco pericoloso che potrebbe portare alla rottura di questa relazione in cui Jenny ha creduto nonostante le difficoltà e le troppe incomprensioni: “Lo vedo divertito se a lui piace questo tipo di divertimento se lo tenga pure, io non gli avrei mai voluto togliere niente. Io mi aspettavo un minimo di rispetto ma se fa così davanti alle telecamere chissà cosa fa fuori. Io i primi anni ero sempre presente alle sue serate, poi ho iniziato a staccarmi sia perché non volevo essere troppo pressante sia perché non apprezzava la mia presenza”.

Ad aspettarsi un video sulla spiaggia era lui, che rimane senza parole quando Filippo Bisciglia gli fa notare che non ci sono clip. L’espressione del suo volto dice tutto e la figuraccia è servita. Il loro viaggio nei sentimenti non è ancora concluso e, anzi, a giudicare dagli ultimi accadimenti, ne vedremo ancora delle belle. Sembrava quasi alla ricerca di uno spunto per darsi ragione da solo: un passo falso mica da ridere, vista la sua vicinanza alle single. Un via libera che non è arrivato? Forse è così.

Martina dispettosa, voto: 5

Martina è confusa e vorrebbe delle risposte da Raul che invece tira pugni a destra e a sinistra. “Stupida bambinona”, dice lui, che da uomo ferito non può accettare che la sua fidanzata si stia avvicinando a un altro uomo. Lei non pare avere le idee chiare e anzi, sembra che stia agendo per ripicca nei confronti del suo compagno che non le dimostra le giuste attenzioni.

“Sono deluso. Continuo a vederla che quasi non si preoccupa. Sembra presa e questa cosa mi preoccupa, soprattutto che in così poco tempo scambi attenzioni, battute, carezze. Continuo a vedere banalità. Sembra una ragazzina. Non la sto capendo si definisce matura e brillante ma non mi sembra. Che stai facendo? Secondo me può veramente esserci interesse per quel ragazzo”, dice lui adirato e aggiunge pure che lei dovrebbe avere il coraggio di mostrare quali sono i suoi veri sentimenti. Incomprensibili entrambi, ma di certo giocano la stessa partita: quella della fuffa indecifrabile.

Filippo Bisciglia decisivo, voto: 8

Finalmente vediamo e sentiamo Filippo Bisciglia, il conduttore storico di Temptation Island. Nello scambio tra Lino e Alessia è stato davvero decisivo. Senza il suo via vai verso il villaggio dei fidanzati non avremmo ottenuto lo stesso effetto. E difatti, prima dell’arrivo di Lino potevamo davvero aspettarci di tutto. Si è addirittura arrabbiato, una cosa che non fa mai e che non fa parte del suo modo di condurre. Ha preteso la presenza del fidanzato al falò di confronto e non si è arreso fino a che non l’ha visto davanti al fuoco.

Quest’anno, poi, il programma chiude con una settimana di anticipo. Si attende quindi un doppio appuntamento per l’ultima settimana di luglio, nelle serate del 24 e del 25. Ci saluteremo probabilmente con la storia di Raul e Martina. Si sono lasciati? Chi può dirlo: occorre aspettare appena 7 giorni.