Si è spento ad 82 anni l’attore Michael Gambon, noto al grande pubblico per aver vestito i panni del Professor Albus Silente nella saga di Harry Potter. Ad annunciarlo la famiglia, che ha imputato la causa del decesso ad una brutta polmonite. Moltissimi i fan che hanno riversato il proprio cordoglio sui social, ricordando l’interprete e il suo grande talento.

Addio ad Albus Silente: è morto Michael Gambon

“Amato marito e padre, Michael è morto serenamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, in seguito a un attacco di polmonite”: con queste parole, un comunicato stampa della famiglia ha annunciato la scomparsa di Michael Gambon. L’attore 82enne era noto al grande pubblico soprattutto per aver vestito i panni del preside di Hogwarts Albus Silente in sei degli otto film della saga di Harry Potter, ruolo ottenuto dopo la morte del predecessore Richard Harris nel 2002. Eppure, in una carriera durata oltre mezzo secolo, Gambon aveva spaziato con successo dal teatro, suo primo grande amore, al cinema, passando per il piccolo schermo. Un talento innegabile, riconosciuto con la vittoria di ben 4 Bafta, gli Oscar del cinema inglese.

Una carriera ricca di successi

Nato a Dublino nel 1940, Michael Gambon si era avvicinato al teatro sotto la guida di Laurence Olivier: formatosi al National Theater, lavorò nelle principali compagnie londinesi come il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company, e collezionò in carriera tre Olivier awards. Anche sul piccolo schermo ha collezionato grandi successi: in Gran Bretagna è molto noto per aver vestito i panni di Philip Marlow nella serie della BBC The Singing Detective, che gli valse un British Academy Television Award come il miglior attore, e per aver interpretato il commissario Maigret nell’omonima serie televisiva del 1992.

Fonte: IPA

Il cinema, invece, arrivò più tardi, dalla seconda metà degli anni ’70. Tra i titoli più noti a cui ha preso parte citiamo “Il mistero di sleepy Hollow” di Tim Burton, “Mary Reilly” di Stephen Frears, “Insider- Dietro la verità” di Michael Mann e “Il discorso del re” di Tom Hooper. Ha inoltre ricevuto una nomination agli Emmy per aver vestito i panni di Mr Woodhouse in un adattamento di “Emma” e quelli del Presidente Lyndon B Johnson in “Path to War – L’altro Vietnam”. Il suo ultimo impegno sul grande schermo è stato il film “Judy” accanto a Renee Zellweger.

Il successo e la popolarità con Harry Potter Il pubblico al di fuori del Regno Unito ricorda Gambon soprattutto per il ruolo del preside Albus Silente nella Saga di Harry Potter. Un personaggio diverso dai ruoli impegnativi affrontati a teatro, ma che lui ricordava sempre con grande piacere:”In Harry Potter non c’è nessun sottotesto. E’ come una sorta di incantesimo. E in un certo senso mi piace. C’è una grande libertà in tutto ciò“. E infatti, grazie ad una grande capacità di immedesimazione, Michael Gambon ha restituito una perfetta interpretazione di Silente, senza dubbio tra i personaggi più amati del fanchise. Memori delle molte serate trascore in sua compagnia ad Howgarts, in tantissimi hanno voluto porgere un ultimo saluto sui social a Gambon, approfittando, in attesa della nuova serie HBO dedicata ad Harry Potter, per fare un ulteriore rewatch della saga magica più amata di sempre.