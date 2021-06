Green celebrities: ecco le star che lottano per salvare l’ambiente

editato in: da

Sono moltissime le celebrities che hanno fatto della loro notorietà un mezzo per trasmettere messaggi importanti, legati alla salvaguardia non solo del pianeta, ma anche di chi ci vive, uomini e animali, stimolando il pensiero critico non solo dei giovani, ma soprattutto dei loro genitori. Vivere in modo più attento e consapevole è possibile, e loro ci fanno vedere come.

Celebrities green: da Hollywood

Diversi vip hollywoodiani sono in prima linea per la difesa dell’ambiente: tra questi, il leader è senza dubbio Leonardo di Caprio, attivista ambientale che ha realizzato anche un docufilm dedicato proprio al riscaldamento globale.

Insieme a lui, Joaquin Phoenix, vegano da quando era bambino e attivo nella causa dei diritti degli animali insieme ad altre star del calibro di Jessica Chastain ed Ellen De Geneers.

Una veterana è anche la mitica Jane Fonda, da sempre attivista per varie cause: da giovane manifestava contro la guerra in Vietnam, adesso che ha 80 anni, si è fatta arrestare più di una volta per aver manifestato insieme alla generazione Z in favore dell’ambiente.

Celebrities green: dalle passerelle

La regina delle modelle attiviste è lei, la splendida Gisele Bündchen, una delle top più pagate dell’ultima decade. Attraverso i suoi canali social stimola ad uno stile di vita consapevole e attento all’ambiente e l’anno scorso, per i suoi 40 anni, ha regalato all’Amazzonia 40mila alberi. Paladina di una vita sana, pratica yoga insieme alla figlia e la sua alimentazione è a basa quasi totalmente vegetale.

Insieme a Gisele, anche Arizona Muse, altra super top che si è resa conto di quanto spreco ci fosse nell’ambiente della moda e ha deciso di cambiare vita, spronando altri a fare come lei.

Celebrities green: new generations

Ma nelle fila degli attivisti militano anche i più giovani, attori eroi di saghe che sono ormai storia del cinema. Nel caso di Harry Potter ad esempio, Emma Watson (Hermione Granger) e Bonnie Wright (Ginny Weasley) sono in prima fila nella lotta ai cambiamenti climatici e sui loro canali social trasmettono notizie legate al global warming e alla difesa degli animali.

L’eroina della saga di Divergent, Shailene Woodley, si è invece fatta arrestare per aver partecipato ad una manifestazione in difesa dei Sioux contro la costruzione di un oleodotto. Insomma, non si è mai troppo giovani per dimostrare che si crede in qualcosa!