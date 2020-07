editato in: da

Arizona Muse è una super top model che ha deciso di sfruttare la propria popolarità per qualcosa di utile: ha abbracciato la causa della sostenibilità e, sul suo account Instagram, dà consigli e idee per vivere in modo sostenibile. Resta però sempre una super top, quindi oggi ci divertiamo ad analizzare qualcuno dei suoi look, che dite?

Arizona Muse, la pagella dei suoi look: invernale nei toni del bordeaux

Mi piace un sacco! L’idea di abbinare un dolcevita semplicissimo ad una gonna così ricercata e di completare il look con un cappotto dal tessuto spinato è perfetta. Forse avrei optato per stivali marroni, ma va benissimo anche così! I ciondoli dorati sono il tocco di classe. Voto 8.

Arizona Muse, la pagella dei suoi look: con la jumpsuit lavorata

Spa-zia-le! Non è facile portare un capo del genere, proprio perché è molto ricco e lavorato, ma Arizona ci riesce con stile, adottando un make up e un hair style semplice e neutri e una borsa dal taglio pulito il cui colore riprende quello della ricamo della jumpsuit. Perfetta! Voto 9.

Arizona Muse, la pagella dei suoi look: bianco Sangallo

Look delizioso ed estivo… però ammetto che avrei visto meglio il Sangallo con accessori color cuoio. Anche la scollatura dell’abito non valorizza al meglio il décolleté, perché tende a chiuderlo. Peccato! Voto 7.

Arizona Muse, la pagella dei suoi look: in rosso

Il total look in rosso non mi dispiace e Arizona lo porta molto bene. L’unica cosa che non mi fa dire wow è il fatto che a questo abito dal taglio semplice e pulito manca qualcosa: una collana forse o un foulard, qualcosa che lo completasse in modo altrettanto semplice e discreto. Voto 8.

Arizona Muse, la pagella dei suoi look: in blu e accessori dorati

Il classico look che può permettersi una top con gambe chilometriche e che alle altre comuni mortali taglierebbe la figura. L’accostamento del blu con la catenina dorata della borsa è bellissimo, da copiare! Voto 8.

Arizona Muse, la pagella dei suoi look: animalier e platform

Capello spettinato, tuta super sportiva e platform: altro look da super top, che però possiamo replicare anche noi! Il mio consiglio, per noi donne non super top model, è quello di optare per sandali aperti invece delle platform, lasciando intravedere un po’ di pelle. Per Arizona voto 8 (la calzatura non mi fa impazzire!).