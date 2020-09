Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: è nato River

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori per la prima volta. A rendere nota la notizia è stato il regista Viktor Kossakovsky, che ha annunciato pubblicamente la bella novità in occasione della proiezione di Gunda, il documentario che è stato prodotto, tra gli altri, anche da Joaquin Phoenix, spiegando così il motivo dell’assenza dell’attore.

Il regista ha svelato anche il sesso e il nome del figlio di Joaquin e della moglie: il bambino si chiama River, in ricordo del fratello dell’attore, morto tragicamente nel 1993, a soli 23 anni.

Sembrerebbe così proseguire la tradizione della famiglia Phoenix di utilizzare dei nomi ispirati alla natura: Joaquin ha due sorelle più piccole, Liberty e Summer, e un fratello più grande, Rain. L’attore, l’unico che non porta un nome di questo tipo, sentendosi escluso, a quattro anni decise di farsi chiamare Leaf (in inglese “foglia”), che utilizzò anche come attore fino all’età di 15 anni.

L’indiscrezione della gravidanza, mai confermata ufficialmente dalla coppia, era circolata online lo scorso maggio, ma le due star hanno continuato, anche nei mesi successivi, ad apparire pochissime volte in pubblico, mantenendo com’è loro abitudine, la loro vita privata lontano dai riflettori.

La scelta di dare al proprio figlio il nome di River ha confermato, ancora una volta, il forte legame tra l’attore e il fratello, scomparso a causa di una overdose. A River Joaquin Phoenix ha sempre riconosciuto il merito di averlo iniziato alla carriera di attore.

Joaquin, ricordandolo, ha ammesso: “Quando avevo 15 o 16 anni mio fratello River Phoenix è tornato a casa dal lavoro con una VHS di un film intitolato Toro scatenato. Mi ha fatto sedere e mi ha fatto vedere il film. Il giorno dopo mi ha svegliato e me lo ha fatto rivedere. Poi ha detto: “Ricomincerai a recitare, questo è quello che farai”. Non me lo ha chiesto, me lo ha detto. E io sono in debito con lui per questo, perché la recitazione mi ha dato una vita così incredibile”.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si conoscono da anni e hanno lavorato insieme nel film Her del 2013, ma l’amore sarebbe sbocciato sul set di altre due pellicole, Maria Maddalena di Garth Davis (dove lei ha interpretato il ruolo della Maddalena e lui quello di Gesù) e Don’t Worry di Gus Van Sant.

La coppia ha fatto la prima apparizione ufficiale al Festival di Cannes 2017, durante la cerimonia di premiazione come migliore attore nel film You were never really here. Phoenix e Rooney si sono sposati nel 2019 e adesso hanno allargato la famiglia con il piccolo River.