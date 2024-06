Morto Bill Cobbs, star di Hollywood e attore di Una notte al museo

Bill Cobbs è morto e con lui si è spenta una grande star di Hollywood. L’attore, celebre per tantissime pellicole tra cui Una notte al museo e Guardia del corpo, aveva compiuto 90 anni da poco. “Era leale e caro… Un attore, regista ed essere umano stimolante. Mancherà moltissimo a tutti coloro che lo conoscevano“, ha dichiarato Susan Zachary, produttrice cinematografica e agente che da tempo lavorava con Cobbs. A dare l’annuncio della sua scomparsa, però, è stato il fratello Thomas con un post condiviso su Facebook.

Addio a Bill Cobbs, morto a 90 anni

“Siamo rattristati nel condividere la scomparsa di Bill Cobbs – ha scritto Thomas G. Cobbs, che ha aggiunto qualche dettaglio sull’accaduto per i tanti fan dell’attore -. Martedì 25 giugno Bill è morto pacificamente nella sua casa in California. Un amato compagno, fratellone, zio, genitore surrogato, padrino e amico, Bill ha recentemente festeggiato con gioia il suo 90° compleanno [il 16 giugno, ndr] circondato da persone carissime”.

“Come famiglia siamo confortati sapendo che Bill ha trovato pace e riposo eterno con il suo Padre Celeste. Vi chiediamo preghiere e incoraggiamento in questo periodo”, ha concluso. Parole che hanno immediatamente provocato una reazione, specialmente nel cuore di chi ha avuto la possibilità di conoscerlo.

“Era un gigante di uomo sotto tanti aspetti, ma sempre amorevole, premuroso, gentile, generoso, solidale e avvicinabile. Mi mancherai, Bill”, ha scritto una cugina dell’attore. “Pastore Cobbs, mi dispiace molto sapere che il tuo amato fratello è morto. Sono felice che tu sia riuscito ad andare a trovarlo qualche mese fa e a trascorrere un po’ di tempo con lui. Preghiere per te, per tutta la tua famiglia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Possa riposare nella grazia, pace e amore di Dio”, le parole di una conoscente.

Bill Cobbs, star di Hollywood da oltre 50 anni

“Bill era un attore e regista di enorme talento. Amava il suo mestiere, gli altri attori, la sua famiglia e i suoi amici ed era estremamente generoso nel concedere il suo tempo, la sua energia e il sostegno ai talenti emergenti. Era un’icona venerata da molti e meritatamente“, ha affermato l’agente e produttrice Susan Zachary come riporta People. Parole che riassumono alla perfezione ciò che Cobbs ha rappresentato per l’industria cinematografica, protagonista di grandi film di successo, oltre che di serie TV.

Classe 1934, il viaggio di Bill Cobbs era iniziato a Cleveland in Ohio dove aveva svolto diversi lavori prima di esordire nel mondo del cinema (persino tecnico radar della aeronautica americana). Erano gli anni ’70 quando si trasferì a New York per muovere i primi passi sul palcoscenico.

La gavetta in teatro lo ha portato, poi, sul grande schermo. Il suo primissimo film è stato il poliziesco The Taking of Pelham One Two Three (Il colpo della metropolitana) ma è negli anni ’80 che il suo curriculum si è arricchito, titolo dopo titolo: è stato il manager di Withney Houston in The Bodyguard (Guardia del corpo), Mosè in The Hudsucker Proxy (Mister Hula Hoop) dei fratelli Coen, pianista jazz per Tom Hanks in That Thing You Do! (Music Graffiti). Uno dei suoi ruoli più recenti e conosciuti, però, è certamente quello in Una notte al museo dove ha recitato al fianco di Ben Stiller, Dick Van Dyke e Mickey Rooney. Con oltre 200 ruoli all’attivo alle spalle, Cobbs ha lavorato anche in serie TV di grande successo come I Soprano, dove ha interpretato l’anziano reverendo James Sr.