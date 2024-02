Rooney Mara e Joaquin Phoenix aspettano il secondo figlio

Fonte: GettyImages Rooney Mara e Joaquin Phoenix

Annuncio inaspettato sul red carpet del Festival del cinema di Berlino. L’attrice Rooney Mara, protagonista del film La cocina, ha sfilato sul red carpet con un vistoso pancione, rivelando di essere in attesa del secondo figlio dal marito Joaquin Phoenix.

L’annuncio di Rooney Mara a Berlino

Rooney Mara ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio dal marito Joaquin Phoenix sul red carpet della Berlinale 2024. In occasione dell’ anteprima del film La cocina, di cui è protagonista, l’attrice ha posato per i fotografi tenendo le mani sul pancione: nessun proclamo, ma una conferma silenziosa della dolce attesa, in linea con l’atteggiamento discreto sposato da sempre da Rooney e Joaquin.

Per la sua ospitata a Berlino, la Mara ha scelto un lungo abito scuro senza spalline, completato da una vistosa gonna a balze. Un outfit all’insegna dell’eleganza, sì, ma soprattutto del comfort, che ha reso più semplice la sfilata di Rooney. Per il momento, né l’attrice né il suo compagno hanno fatto dichiarazioni in merito alla gravidanza.

Rooney Mara e Joaquin Phoenix genitori

Rooney Mara e Joaquin Phoenix si sono sempre distinti per l’estrema riservatezza. A rivelare la nascita del loro primo figlio nel 2020, ad esempio, non furono i diretti interessi, bensì il regista Viktor Kossakovsky. In occasione della presentazione del documentario Gunda, che vedeva l’interpete de Il Gladiatore tra i produttori, il cineasta ne giustificò l’assenza spiegando che era da poco diventato papà. Kossakovsky rivelò anche il nome scelto per il piccolo, River: un omaggio al fratello di Joaquin, anche lui attore, scomparso a soli 23 anni.

Joaquin e Rooney annunciarono ufficialmente la nascita del piccolo solo due mesi più tardi, in un comunicato in cui si schieravano a favore dei bambini migranti bloccati nel confine tra Messico e Stati Uniti: “Come genitori, per noi è impossibile immaginare come potremmo sentirci ad avere nostro figlio lontano da noi anche solo per un giorno. Ma questa è la situazione che vivono attualmente 545 bambini. In quanto cittadini Americani è nostra responsabilità continuare a prestare attenzione alla difficile situazione di queste famiglie” scrissero al magazine People. Anche la gravidanza non era mai stata confermata dalla coppia, che si era limitata a diradare sensibilmente le apparizioni in pubblico.

La coppia più riservata di Hollywood

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sono conosciuti nel 2013 sul set del film Her. La scintilla, tuttavia, è scoccata solo molti anni dopo, durante le riprese della pellicola Maria Maddalena di Garth Davis. La coppia ha fatto la prima apparizione ufficiale al Festival di Cannes 2017: in quell’ occasione, Joaquin fu premiato come migliore attore nel film You were never really here. Nel 2019, i due sono convolati a nozze, e l’anno successivo hanno dato il benvenuto al piccolo River.

Nonostante lo status di divi, Rooney e Joaquin si sono sempre distinti per uno stile discreto e poco convenzionale. Quando nel 2020 Phoenix vinse l’Oscar come Miglior Attore per la sua interpretazione in Joker, decise di festeggiare con la sua compagna gustando un panino sulle scale di un fast food vegano. Una scelta fuori dagli schemi, che, tuttavia, non ha certo colto di sorpresa i fan della coppia.