La grande amicizia tra Mara Maionchi e Gianna Nannini, dalla rapina in banca alla scrivania distrutta per rabbia

Fonte: IPA Mara Maionchi e Gianna Nannini

Il rapporto tra Mara Maionchi e Gianna Nannini è strettissimo e ha dimostrato di resistere alla prova del tempo. Tante le esperienze vissute insieme, compreso un grave rischio in banca. Si sono infatti ritrovate nel bel mezzo di una rapina.

Rapina in banca

Ospiti di Che tempo che fa, sedute al fianco di Fabio Fazio, ci sono state Mara Maionchi e Gianna Nannini nella puntata di domenica 24 marzo 2024. Una lunga amicizia, la loro, che è stata raccontata dalla cantante e la produttrice discografica.

Un giorno si sono ritrovate a vivere dal vivo un’esperienza tremenda, una rapina in banca a Milano. Dovevano effettuare un prelievo, per poi vedere entrare due uomini armati di pistola, urlando “mani in alto”.

Gianna Nannini ha poi spiegato come la reazione d’istinto di Mara Maionchi sia stata quella di gridare dallo spavento e semplicemente scappare. Il carattere della produttrice è ormai ben noto al pubblico. Pazienza sempre ai minimi storici e grande importanza all’istinto, che spesso guida le sue azioni.

“Non volevo aspettare che questi due finissero la rapina. Sono uscita. C’erano i carabinieri e alla fine li hanno arrestati”. Le hanno dato della pazza per il gesto, dato il rischio enorme corso. Lei ha però ribadito la sua versione anche alle Forze Armate: “Gli ho detto che in quel momento mi giravano. Avrei dovuto aspettare mezz’ora che finissero di rapinare la banca?”.

In questo scenario, però, Gianna Nannini avrebbe potuto avere la peggio. Ciò perché ha seguito d’istinto l’amica, di fatto facendole da scudo: “Potevano spararci”. Il pubblico ha reagito alla storia in maniera divertita, ma in quei frangenti le due hanno chiaramente rischiato grosso.

Un duro litigio

Non c’è lunga amicizia che non venga messa a dura prova nel corso del tempo. Considerando come Mara Maionchi e Gianna Nannini si conoscano da tanti anni, hanno di certo avuto modo di scontrarsi più e più volte.

C’è da dire, poi, che le due hanno dei caratteri molto forti. Sono di certo una potenza, quando sulla stessa linea d’onda. Cosa accade, però, quando si approcciano a un tema con atteggiamento ben diverso? Nascono scintille e la situazione può scaldarsi enormemente, fino ad arrivare anche a ricorrere alle mani.

È stata Mara Maionchi a parlarne, ricordando in particolare un episodio. La produttrice discografica ha sottolineato come ci siano stati differenti litigi. Una volta si è ritrovata a dover scegliere tra l’esprimere tutta la sua rabbia e il far male all’amica.

Ovviamente ha evitato di colpire Gianna Nannini, ma quella frustrazione andava sfogata in qualche modo. In realtà in questo particolare episodio hanno rischiato di farsi male entrambe. Mara ha infatti dato un duro colpo a una scrivania di vetro, spaccatasi poi in mille pezzi: “Ho dato un punto alla scrivania per non darlo a lei. Ho rotto il vetro. Va a far lavare i vestiti e mette a me la fattura. Gliel’ho stracciata davanti. Ma non ti vergogni? (racconta scherzando, ndr)”.