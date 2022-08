Le migliori serie tv da guardare per imparare l’inglese

Fonte: 123rf Serie tv da guardare per imparare l'inglese

Imparare bene l’inglese può essere difficile. Ci sono tantissime regole grammaticali, tante eccezioni, phrasal verb, accenti… insomma tutte quelle cose che odiamo studiare a scuola. Ma se vi dicessimo che c’è un modo più facile e divertente per migliorare il vostro inglese?! Avete capito bene: per diventare padroni di una lingua straniera non serve (solo) passare pomeriggi interi sui libri ma bisogna anche immergersi nella cultura della lingua studiata. E se viaggiare o vivere all’estero non è un’opzione, potete fare ricorso ai film e alla serie tv.

Certo, guardare la televisione è un passatempo, un’attività che facciamo quando vogliamo rilassarci e non pensare a niente. Ma possiamo unire l’utile al dilettevole e sfruttare la moltitudine di programmi e show che ci sono oggi per migliorare le nostre capacità linguistiche. Imparare una lingua straniera guardando serie tv è infatti possibile; specialmente se si tratta dell’inglese, la lingua madre dell’intrattenimento.

Prendere dimestichezza con l’inglese tramite le serie tv non è solo più divertente, ma vi aiuterà anche a ricordarvi tutte quelle espressioni particolari, a migliorare la pronuncia e a impostare direttamente il pensiero in quella lingua. Certo, all’inizio, se non si è abituati, non sarà facile. Ma cercate di tenere la mente aperta e non scoraggiatevi. In questo caso, il consiglio è quello di iniziare con una serie tv che avete magari già visto e che conoscete abbastanza bene. Mettetela in versione originali, e attivate i sottotitoli in inglese come aiuto visivo. Dopodiché non vi resta che godervi tutti gli episodi.

Ora che avete letto i nostri consigli per sfruttare al massimo questo metodo, non vi resta che scegliere una (o più) serie tv da guardare per imparare l’inglese. Noi vi suggeriamo queste.

Euphoria

Euphoria parla di un gruppo di studenti delle scuole superiori e delle loro esperienze con amore, droga, sesso e identità. La protagonista è Rue Bennett (interpretata da Zendaya), una diciassettenne che lotta con l’abuso di sostanze. Dopo essere uscita dalla riabilitazione, Rue si scontra con Jules, una ragazza transgender con un passato infestato; Nate, un atleta i cui problemi di gestione della rabbia minacciano di svelare le sue insicurezze sessuali; Cassie, le cui storie d’amore sono il pettegolezzo della città; e molti altri personaggi disfunzionali, ma intensamente simpatici.

Never Have I Ever

Questa serie segue le vicende di Devi Vishwakumar, una ragazza di 15 anni, studentessa delle superiori, di origine indiano-americana i cui tentativi di far avanzare il suo status sociale a scuola coincidono con la morte di suo padre. La storia viene raccontata con il supporto di un narratore esterno.

Sex Education

La serie, trasmessa su Netflix per la prima volta nel 2019, racconta la storia di tre studenti del liceo: Otis Milburn, il suo migliore amico Eric Effoing e Maeve, ragazza emarginata ma per la quale Otis ha una cotta. La madre di Otis, Jean, è una rinomata terapista sessuale, e Otis e Maeve decidono di avviare una clinica sessuale segreta a scuola sfruttando le conoscenze che Otis ha imparato crescendo attorno alla madre.

The End of the F***ing World

The End of the F***ing World è una dark-comedy britannica che racconta la storia dell’adolescente James che crede di essere uno psicopatico e della sua ribelle compagna di classe Alyssa che scappano di casa per fuggire dalle loro vite tumultuose. In un viaggio in giro per l’Inghilterra, i due iniziano a sviluppare una sorta relazione dopo aver superato insieme una serie di disavventure.

Genera+tion

La serie Genera+tion segue un gruppo di studenti delle scuole superiori e affronta ogni aspetto dei questi anni. Dalla scoperta della propria identità alle relazioni con i genitori e persino alla gravidanza adolescenziale; il tutto mentre questi ragazzi si devono misurare con i nuovi paradigmi della loro generazione e scontrarsi con le idee conservative dei loro contesti familiari e sociali.

I Am Not Okay with This

I Am Not Okay With This è una storia di formazione che segue le vicende dell’irrequieta adolescente Syd che si trova a dover superare le tribolazioni del liceo, mentre affronta le complessità della sua famiglia, la sua sessualità in erba e… misteriosi superpoteri che stanno appena iniziando a risvegliarsi dal profondo di lei.

Riverdale

La serie Riverdale è un teen-drama che segue le vicende di Archie Andrews e i suoi amici mentre rimangono irreversibilmente coinvolti nei vari misteri della loro città natale, Riverdale. Costretti a confrontarsi con questi misteri, i ragazzi esplorano l’oscurità nascosta dietro l’immagine apparentemente perfetta della loro città.

Stranger Things

Ambientata in una cittadina immaginaria negli anni ’80, Stranger Things unisce unisce i tratti della commedia teen a quelli dell’horror fantascientifico. La serie racconta la storia di un gruppo di giovani amici disadattati che cercano di scoprire oscure trame governative e fenomeni soprannaturali, il tutto mentre affrontano i classici dilemmi di quest’età; dal primo bacio al ballo di fine anno.

Ginny & Georgia

Le protagoniste di questa serie tv sono Ginny, una quindicenne impacciata, e sua madre Georgia, un’energica trentenne. Dopo la morte del marito di Georgia e patrigno di Ginny, le due, insieme al piccolo Austin, decidono di trasferirsi nel New England. Tuttavia, il passato misterioso di madre e figlia tornerà a bussare alle loro porte.

Outer Banks

Ambientato in una città costiera della Carolina del Nord, questa serie segue un gruppo di adolescenti, i “Pogues”, che vive nella parte più povera e disadattata dell’isola al limite della legalità, al contrario dei “Kook”, la ricca élite della città. Un blackout causato da un uragano dà il via a una serie di crimini, spingendo questa banda di amici a prendere decisioni che stravolgeranno il corso della loro vita.