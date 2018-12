Ecco perché imparare una lingua straniera fa bene alla salute

editato in: da

Era stato intuito già dal cosiddetto “uomo italiano del futuro”, Don Milani, ed è stato confermato da diversi studi. Conoscere più lingue fa bene, sia a livello mentale che sociale, perché un idioma è l’unica arma che permette di rivendicare i propri diritti fondamentali come lavoro, casa, istruzione e salute.

Che sia per costrizione, magari dovuta al trasferimento in un’altra nazione, oppure per propria attitudine personale, o che si tratti invece della volontaria decisione di ampliare le proprie conoscenze, apprendere lingue diverse risulta essere una grossa opportunità, sia a livello formativo e culturale, sia per migliorare il proprio spirito d’adattamento.

Importante dovrebbe essere, quindi, iniziare a studiare un codice di comunicazione differente da quello madre già nei primi anni di vita, quando la mente è pronta ad accogliere più informazioni: una posizione decisamente diversa rispetto a quella d’un tempo, quando si credeva che imparare più linguaggi insieme costituisse un grosso problema per l’attività cerebrale. Gli studi scientifici hanno dimostrato che l’apprendimento delle lingue impatta in maniera molto forte sulla nostra esistenza, favorendo lo sviluppo della creatività, aiutandoci a capire al meglio tutto ciò che esiste, allargando i nostri orizzonti ed insegnandoci che “non ci siamo solo noi al mondo”.

Esistono alcuni benefici specifici che ci permettono di poterci destreggiare senza problemi in vacanza, rendendoci in grado di ordinare senza problemi una Solyanka in un ristorante a Mosca, chiedere una qualsiasi informazione a Londra. Esistono, soprattutto, dei vantaggi a livello mentale, che ci permettono di vivere meglio e sono, principalmente, cinque.

Imparare le lingue allontana le malattie cerebrali

Secondo uno studio effettuato dai ricercatori dell’Ospedale dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il bilinguismo allontanerebbe infatti di circa cinque anni la malattia di Alzheimer nei soggetti predisposti, operando sulla demenza un effetto che fino a pochi anni fa pareva ottenibile solo attraverso la somministrazione di farmaci. Il sorprendente risultato ha quindi dimostrato che l’istruzione può compensare e aggirare i danni che la malattia provoca nel cervello.

Imparare una lingua aumenta le capacità di ascolto

Quando si conversa con una persona in una lingua diversa, è chiaro che si faccia molta più attenzione alle pronunce, ai suoni delle parole, in modo da distinguerle e capirle, in modo tale da poter rispondere correttamente. Infatti, è stato dimostrato che il cervello – durante una conversazione in lingua straniera -subisce un grosso stress, dovuto al grosso lavoro di distinzione dei suoni. Allo stesso tempo, però, questa mole di lavoro lo rende più allenato e flessibile.

Studiare una lingua straniera sviluppa la memoria

La scienza è concorde sul fatto che parlare diverse lingue possa permettere di avere più possibilità lavorative ma, soprattutto, modificare la struttura del cervello, diventando una vera e proprio palestra cerebrale. Una mente allenata riesce a concentrarsi in miglior modo, filtrando le informazioni irrilevanti grazie ad una maggiore flessibilità, che si rende terreno fertile per poter immagazzinare e ricordare molte più informazioni nel tempo.