Paul Walker, il toccante ricordo della figlia a 10 anni dalla morte

Fonte: IPA Paul e Meadow Walker

Sono ormai trascorsi 10 anni da quando, il 30 novembre 2013, l’attore Paul Walker perse la vita in un tragico incidente stradale. Un lutto che ha lasciato sgomento l‘intero cast della saga di “Fast & Furious”, con cui l’attore aveva stretto un fortissimo legale, ma, soprattutto, la compagna e la figlia del divo, Meadow, che all’epoca aveva solo 15 anni. E’ stata proprio lei, in concomitanza con l’anniversario della morte dell’adorato padre, a celebrarlo con un toccante ricordo sui social.

Il video di Meadow Walker per il suo papà

La scomparsa di un genitore è un dolore con cui un figlio si troverà sempre inevitabilmente a dover fare i conti. Soprattutto quando si tratta di una morte tragica come quella dell’attore Paul Walker, deceduto a soli 40 anno in un tragico incidente stradale. Un lutto inaccettabile per la famiglie del divo e per gli adorati colleghi di ‘Fast & Furious’, che da quel tragico 30 novembre 2013 hanno spesso ricordato l’amico scomparso. Ma oggi, a 10 anni di distanza da quel triste giorno, è la figlia Meadow a tributare un toccante omaggio alla sua memoria.

La ragazza, che oggi ha 25 anni e svolge la professione di modella, ha ben pensato di condividere un adorabile ricordo in compagnia del suo papà: nel video in questione, Meadow mostra una sorpresa di compleanno pensata per il genitore, che appare commosso e felice stringendo tra le braccia la sua bambina. “10 anni senza te. Ti amerò per sempre” recita la didascalia del post, che ha raccolto in men che non si dica moltissimi like e commenti. Tra i numerosi messaggi, anche quello di Jordana Brewster, che con Paul aveva lavorato sul set di ‘Fast & Furious’.

D’altro canto Meadow ha un rapporto molto speciale con gli ex colleghi del papà, che dopo la sua scomparsa si sono stretti intorno alla piccola. Tanto che Vin Diesel la considera una seconda figlia, e l’ha accompagnata all’altare nel giorno del suo matrimonio. Un gesto di grande sensibilità, che avrebbe certamente commosso anche Paul.

Il ricordo di Vin Diesel per Paul Walker

Ma quello di Meadow Walker non è l’unico tributo in memoria di Paul Walker condiviso sui social nel decimo anniversario della sua morte. Anche Vin Diesel, che con l’attore aveva condiviso il set di ‘Fast & Furious’ ed un’amicizia che definire fraterna sarebbe riduttiva, ha voluto ricordare l’amico scomparso. Lo ha fatto pubblicando una vecchia foto in cui Paul gioca con sua figlia: “Dopo dieci anni… so che questi giorni di ricordo saranno riempiti di lacrime. Ma mentre il tempo scorre, con un altro anno che passa, sempre più sorrisi riescono a farsi spazio tra le lacrime. Perché so, quando ti rivedrò, che la nostra fratellanza sarà più forte di quando ci siamo lasciati” ha scritto l’attore.

Così diversi, eppure così vicini, proprio come i personaggi interpretati sul grande schermo: Vin e Paul da colleghi erano diventati ben presto grandi amici, e Diesel non ha mai dimenticato, sin dal giorno della morte di Walker, di condividere pensieri ed omaggi in sua memoria. Certo che, prima o poi, si rincontreranno.