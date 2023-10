Fonte: IPA L'attore Joshua Jackson

Si complica sorprendentemente la storia del divorzio tra Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith. Nessuna chance per un drama in stile Hollywood era stata data a giornali e fan, ma qualcosa sta rapidamente cambiando.

Sono infatti apparse online delle foto che ritraggono l’attore in compagnia dell’amica e collega Lupita Nyong’o. I due sono stati tra gli ospiti d’eccezione del concerto di Janelle Monée tenutosi a Los Angeles mercoledì scorso. Impossibile per loro non attirare l’attenzione. Hanno chiacchierato, ballato e cantato, proprio come vecchi amici, o forse qualcosa in più.

Lupita Nyong’o è single

Ufficialmente, al momento delle foto il mondo sapeva che Lupita Nyong’o fosse fidanzata con Selema Masekela. L’importanza delle foto è aumentata considerevolmente in seguito al post, successivo di alcune ore alla serata con Joshua Jackson, pubblicato dall’attrice.

Su Instagram ha annunciato d’aver dovuto e voluto concludere la propria storia, facendo riferimento a un profondissimo dolore: “In questo momento è necessario che io condivida una verità personale e che mi dissoci pubblicamente da una persona di cui non posso fidarmi. Un amore spento improvvisamente e in modo devastante dall’inganno. Comunque sia, la mia vita è migliore così”.

Un addio sorprendente, quello con il conduttore televisivo e commentatore sportivo 52enne. I due hanno infatti iniziato a frequentarsi nel 2016 e ora, dopo ben sette anni insieme, si sono detti addio in maniera brusca e sofferta.

Joshua Jackson e Lupita Nyong’o

I ben informati sottolineano come la fine del matrimonio con Jodie Turner-Smith abbia colto decisamente alla sprovvista Joshua Jackson. È stata lei a fare domanda di divorzio perché, come ha riportato una fonte a People, “aveva deciso d’averne abbastanza”.

L’anonimo/a continua spiegando come i due siano su due percorsi differenti, al momento. Lei adora essere una mamma e, al tempo stesso lavorare: “Il tutto si è rivelato essere di colpo un matrimonio malsano, che la rendeva infelice. Saranno entrambi presenti per la loro bambina”.

Nessun caso di infedeltà, dunque, solo differenze inconciliabili, come spiegato dalla stessa attrice nei documenti presentati. Si tratterebbe semplicemente di una relazione deperita, dopo essere sbocciata con tempi decisamente rapiti. I due si sono infatti conosciuti nel 2018 a una festa di Usher, per poi frequentarsi, sposarsi e dare alla luce una splendida bambina nell’arco di meno di cinque anni, con tanto di pandemia nel mezzo a complicare le cose.

Differenti fonti riportano come il problema cardine fosse il lavoro. Entrambi impegnatissimi, avrebbero avuto poco tempo per esserci l’uno per l’altra, e viceversa. Il dolore è vivo ma stanno cercando di tutelare il proprio rapporto in qualità di co-genitori.

In questo scenario, pare davvero difficile che Joshua Jackson stia già frequentando un’altra persona. Si tratterebbe dunque soltanto di una coincidenza che lui e Lupita Nyong’o siano divenuti single nello stesso mese, a distanza di circa 20 giorni.

TMZ riporta come i due abbiano trascorso quella serata insieme, ma non da soli. Non sarebbe stato un appuntamento, bensì un’uscita insieme a un gruppo di persone più ampio. Ad oggi sarebbero amici e nient’altro ed è facile pensare come le rispettive sofferenze abbiano dato loro motivo per riavvicinarsi e confrontarsi. Nessun appuntamento romantico, almeno per ora, anche se il pubblico ha di certo mostrato apprezzamento per l’ipotetica coppia. Chi sa che il percorso di “guarigione personale” non possa spingerli a guardarsi con occhi diversi.