Marina Di Guardo incanta (in rosa) il divo più affascinante di Hollywood

È una delle donne più forti della sua generazione, una vera e propria ispirazione: molti la conoscono semplicemente come la “mamma di Chiara Ferragni”, ma è un’etichetta che in realtà non descrive appieno Marina Di Guardo, che è una delle scrittrici più lette degli ultimi anni. Nel corso del lancio in Sicilia di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, ultimo film con Harrison Ford, ha avuto proprio l’occasione di chiacchierare con lui e di lasciare senza fiato l’attore di Hollywood.

Marina Di Guardo e Harrison Ford insieme a Taormina

Harrison Ford è in Sicilia per il Taormina Film Festival: per l’occasione, è stato intervistato da Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni. L’ultima pellicola cinematografica della saga con protagonista il divo hollywoodiano arriva nelle sale il 28 giugno, distribuito dalla Disney. Nelle foto condivise su Instagram dalla Di Guardo, possiamo ammirare alcuni scatti e il suo look, un completo rosa che fa già tendenza.

“Interpreto un eroe e non un archeologo. Non c’è un vero modo di interpretare un eroe se non ti metti un mantello e una tuta in lycra. Allora sì si può essere davvero un supereroe. Ciò che io ammiro davvero sono le persone comuni che diventano eroiche e si comportano in modo straordinario in una particolare circostanza e lo fanno disinteressatamente”, ha svelato Harrison Ford a Taormina, parlando del lungometraggio diretto da James Mangold. Dopo il Festival di Cannes, Ford sta continuando il suo “ultimo” giro di sponsorizzazione, dopo aver annunciato il ritiro dalle scene.

Il look di Marina Di Guardo

“Harrison ha fatto di proposito il film e la premiere in Sicilia così poteva conoscere la Marina”, ha commentato Francesca Ferragni, figlia di Marina. Per la Di Guardo, è stata un’occasione davvero incredibile. “Oggi ho avuto l’onore di conversare con il mitico Harrison Ford in occasione del lancio di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me è cresciuta con questi film”, ha scritto a corredo del post, ringraziando la Disney per aver realizzato il suo sogno.

Per la (grande) occasione, Marina Di Guardo non ci ha affatto deluse con il suo look (vi ricordate l’anno scorso il suo bikini strepitoso?). Ha scelto un completo rosa, un modello giacca e pantalone, a cui ha abbinato un top bianco: ha completato il look con scarpe intrecciate, una cintura-catenina, collana e orecchini. Un tripudio di accessori studiati nei minimi dettagli, e del resto non ci aspetteremmo di meno dalla mamma dell’influencer per eccellenza.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo film con Harrison Ford

Harrison Ford è atterrato venerdì 23 giugno all’aeroporto Fontanarossa di Catania a bordo di un volo privato. “Sono molto felice di essere di nuovo in Sicilia“, ha commentato l’attore, che ha scelto di dare l’addio alle scene dopo l’ultimo film di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che ha il compito arduo di chiudere un cerchio: “Abbiamo pensato che questo fosse il modo giusto per porre fine alla saga di Indiana Jones. (…) Con il mio pensionamento”.